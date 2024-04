Apple è da un po’ di tempo che non rinnova in modo importante la propria linea di tablet, ecco dunque che a scanso di equivoci, le voci sull’arrivo di nuovi iPad nell’ultimo anno si sono fatte sempre più insistenti, trovando conferme in rumors, leaks e voci di corridoio che non si sono mai sbilanciate, fino a questo momento però.

Che Apple dunque stesse per lanciare dei nuovi iPad lo si era capito, i rumors di oggi però sono decisamente più consistenti, provengono dal BIS (Bureau of Indian Standards), l’ente regolatore del mercato indiano e annoverano due codici prodotto: A2836 e A2837, comparsi nel database.

Due nuovi iPad

L’arrivo di due nuovi iPad è dunque imminente, i due codici non ci consentono di desumere delle specifiche tecniche purtroppo, ciò non toglie che è possibile capire che l’arrivo potrebbe essere addirittura stimato per il prossimo mese, i rumors più accreditati però, parlano di specifiche davvero importanti.

Nel dettaglio, le voci di corridoio più autorevoli parlerebbero di un nuovo iPad Pro con schermo OLED e a un inedito iPad Air “XXL” con una diagonale dello schermo da 12.9 pollici.

Per il resto per quanto riguarda la linea Pro che, come già detto, vedrà l’arrivo dei pannelli Oled, potremmo assistere all’arrivo delle finiture opache oltre che quelle lucide, ma è ancora tutto in forte dubbio, in più avremo probabilmente il sensore FaceID con le fotocamere disposte su un lato lungo per stimolare l’uso orizzontale del tablet, attesi anche l’arrivo del Chip M3 e di nuovi accessi come una nuova Magic Keyboard e la Apple Pencil 3.

Per la linea Air invece, la novità sarà principalmente l’introduzione della nuova diagonale da 12,9 pollici che affiancherà quella classica da 10,9 pollici, creando così due linee tra le quali scegliere.

Non rimane che attendere, se i rumors dovessero rivelarsi corretti a Maggio scopriremo cosa serva Apple sotto il cilindro.