Apple presenta gli iPad 2024 il 7 maggio, c'è anche la nuova Pencil 3

Finalmente ci siamo: con un post pubblicato ufficialmente sul vecchio Twitter, Tim Cook, il CEO di Apple, ha annunciato l’evento di presentazione dei nuovi iPad. Il prossimo 7 maggio dunque saranno mostrati al mondo i tablet della nuova gamma 2024, con essi anche la nuova Apple Pencil 3. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi iPad?

Le novità dei nuovi iPad Pro e non solo, c’è anche un Air da 12,9 pollici

C’era molta attesa per l’arrivo dei nuovi iPad di Apple e a quanto pare a breve verrà soppressa. L’azienda è in procinto di presentare tutti i suoi nuovi dispositivi della gamma tablet, la quale questa volta mostrerà due prodotti su tutti: l’iPad Pro e l’iPad Air, entrambi in versione 2024 ed entrambi da 12,9″.

La volontà di Apple è quella di stupire in entrambi i casi, sia con il modello più performante che con quello più accessibile. Ci sono ovviamente delle differenze tra i due prodotti, siccome il primo sarà quello di punta, mentre il secondo risulterà la variante che, costando un po’ meno, potrà essere acquistata da molte più persone.

L’iPad Pro 2024 è in arrivo con una novità su tutte, ovvero il nuovo display OLED. Con l’introduzione di questo pannello, il tablet di Apple stabilirà un’esclusiva, in quanto nessun altro dispositivo della categoria è dotato di un un pannello così performante. Ovviamente tutto ciò porterà anche il prezzo ad aumentare notevolmente, cosa che invece non accadrà per quanto riguarda l’iPad Air 2024.

Apple ha voluto lavorare appositamente in questo modo, così da garantire al pubblico che non potrà permettersi un acquisto impegnativo come per il modello Pro, una soluzione ugualmente appetibile. Anche il modello Air è stato dunque appositamente pensato con una variante da 12,9″ di ampiezza. Al momento si sa poco quanto nulla in merito ai prezzi di vendita, ma ormai manca veramente poco.