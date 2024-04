Truffa MAIL, con un messaggio phishing vi rubano i soldi

Purtroppo anche questa volta si parla di una nuova truffa. Gli utenti che hanno ricevuto una mail come quella incollata nel prossimo paragrafo, stanno fronteggiando un inganno in piena regola. Già dal mittente si può capire che si tratta di una truffa, siccome l’indirizzo mail è scritto davvero in maniera incomprensibile e non rappresenta di certo una mail professionale.

Oltre a questo anche l’italiano è davvero pessimo e questo non fa altro che fornire un ulteriore elemento per identificare il tentativo di phishing. Sono purtroppo molte le persone che ci sono cascate e spesso figurano nell’elenco dei pochi inesperti del web che sono rimasti.

Truffa: arriva il messaggio che inganna gli utenti, ecco il testo in questione

“Ciao,

Mi piacerebbe fare una chiacchierata incredibile e piacevole con te.

Incontriamoci sul sito e vediamo cosa può nascere dal nostro incontro.

Sono sicura che non resterai indifferente.

SereneSolace“.

Questo piccolo messaggio sta creando veramente grandi problemi agli utenti, che infatti si sono ritrovati in un mare di guai. Il testo, in prossimità del nome che viene lasciato in basso, racchiude un link diretto. Questo si occupa di portare gli utenti che cascano nella truffa ad un form da compilare, una sorta di modulo di iscrizione al finto sito di incontri che si finge di pubblicizzare.

È proprio in questo modo che i truffatori riescono a raccogliere i dati personali di un gran numero di persone, e talvolta anche anche molto di più. C’è anche un’area nel form che finge di garantire l’accesso premium ad alcuni utenti che inseriscono la loro carta di credito. Si tratta solo di un escamotage ulteriore per rubare loro i dati di quest’ultima, riuscendo quindi a clonarla in un secondo momento.

Se vi trovate dunque di fronte ad un testo del genere, non esitate a cancellare subito il messaggio e a non inoltrarlo a nessuno.