Zepp Health ha lanciato il primo sistema operativo per smartwatch al mondo completamente integrato con l’Intelligenza Artificiale Generativa. Inizialmente, i fortunati che hanno ricevuto Zepp OS 3.5 – con Zepp Flow – sono stati Canada, Irlanda, Gran Bretagna e USA. Ad un mese e mezzo dal lancio globale, anche tutti gli altri Paesi – tra cui il nostro – inizieranno a ricevere l’aggiornamento a partire da fine aprile. I primi beneficiari saranno gli utenti di Amazfit Balance.

L’aggiornamento completo a Zepp OS 3.5 apre nuove prospettive per Amazfit Balance, e più in là anche per tutti gli altri. Saranno integrati: controllo vocale intuitivo, per non dover eseguire più manualmente ogni funzione, interpretazione avanzata e semplificata delle richieste. Questo comporterà anche un miglioramento notevole dell’interfaccia e della sua intuitività e reattività nelle risposte. Anche Zepp Coach e Zepp Aura, accessibili tramite l’app Zepp, grazie all’IA Generativa simuleranno conversazioni con allenatori ed esperti del sonno.

Alla fine del mese corrente arriveranno importanti novità per gli utenti di smartwatch Amazfit: l’integrazione di Zepp Flow – l’IA Generativa – in italiano

Tramite semplici comandi vocali si potranno pianificare appuntamenti, risposte ai messaggi, impostare timer, chiedere informazioni sul meteo. Oppure, informarsi sul proprio allenamento o stato di salute. Persino organizzare le notifiche diventa più semplice che mai. In particolare, oltre agli SMS, ora sarà possibile ricevere e rispondere a messaggi provenienti da piattaforme come WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Discord e Telegram direttamente tramite Zepp Flow.

A fine maggio l‘aggiornamento sarà disponibile anche per le serie Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra. Mentre a partire da fine giugno la serie Amazfit Active riceverà anch’essa l’aggiornamento, completando così l’espansione della nuova tecnologia su tutta la gamma Amazfit supportata. In Italia l’importante novità sarà l’integrazione completa di tutte queste funzioni, con annesse opzioni, in lingua italiana. Una sorta di doppio aggiornamento 2 in 1 che cambierà del tutto l’esperienza con gli smartwatch del colosso tech.