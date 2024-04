Truffa, ancora un tentativo di PHISHING pronto a rubare soldi

Ritrovarsi improvvisamente in un inferno per via di un messaggio tramite e-mail è diventato purtroppo più comune di quanto si crede. Non è la prima volta che una truffa si diffonde con questo metodo, facendo credere ai poveri malcapitati di essersi guadagnati la conoscenza di una bella ragazza.

Ovviamente bisogna diffidare da questo tipo di messaggi, in quanto vogliono solo rubare i dati personali degli utenti insieme a quelli delle loro carte di credito. Il primo campanello d’allarme scatta già con l’indirizzo e-mail mittente: è scritto sempre con lettere a caso dopo la “@”.

Truffa in corso con un messaggio particolare: non ci cascate, potrebbe finire male

Come indica il testo in basso, sembra essere semplicemente un invito. In realtà non è altro che una truffa, un tentativo di phishing che mette in pericolo gli utenti e la loro privacy.

“Ciao! Mi piaci e ti chiedo di non ignorare il mio desiderio di conoscerti.

Mi chiamo Aubrielle. Sono una donna di successo, attraente, sexy, con la mia grinta.

Mi piace rilassarmi in un luogo accogliente, mi piace viaggiare e la mia più grande passione è la fotografia.

Catturare un bel momento è un grande risultato. Ho anche un numero enorme di miei selfie.

Rispetto il buon sesso e gli uomini decenti, mi piace quando entrambi i partner provano piacere.

E poiché mi piaci, vorrei suggerirti di incontrarti in un giorno adatto.

Incontriamoci nella chat del mio profilo e parliamo liberamente.

Cute_Aubrielle481 è il mio alias di ricerca. Assicurati di registrarti affinché la tua query di ricerca funzioni.

Starò qui e spero di vederti presto. Un caloroso abbraccio Aubrielle.”

L’unico consiglio è quello di dare un’occhiata all’italiano con cui questi messaggi vengono scritti. Nella stragrande maggioranza dei casi è impreciso e frutto di una traduzione, spesso tra l’altro errata. Una volta individuato questo aspetto, si può facilmente decretare quel testo come una truffa a tutti gli effetti.