Samsung Galaxy S23 è lo smartphone top di gamma dell’azienda sudcoreana, per quanto riguarda la precedente generazione, infatti sul mercato ad oggi si può trovare il Galaxy S24, ma ancora oggi risulta essere molto appetibile agli occhi del pubblico, data la sua grande capacità di mettere a disposizione specifiche tecniche di alto livello.

Il modello in promozione risulta essere disponibile nella sua colorazione Phantom Black, forse la più sobria ed elegante tra quelle effettivamente in commercio, con 128GB di memoria interna, che possono essere facilmente incrementati con l’ausilio di una microSD. La versione è completamente sbrandizzata, tecnicamente viene definito sbloccato, il che permette di ricevere aggiornamenti di sistema direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico.

Samsung Galaxy S23: offerte imperdibili disponibili su Amazon

Il Samsung Galaxy S23 è davvero scontatissimo per poco tempo su Amazon, infatti oggi gli utenti possono farlo proprio con un esborso finale di circa 533,99 euro, cifra tra le più basse effettivamente mai raggiunte prima d’ora, approfittando ad ogni modo del risparmio del 44% sul valore originario di listino, che al contrario era di 954,38 euro. Lo potete acquistare al seguente link.

I punti di forza di un prodotto di tale caratura sono davvero tantissimi, si parte ad esempio dall’ampio display da 6,1 pollici di diagonale, un SuperAMOLED 2X che raggiunge la risoluzione massima in FullHD+ (1080 x 2400 pixel), mosso dal processore top di gamma dell’epoca di lancio, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, che viene accoppiato con una GPU Adreno 740, ed una configurazione che può essere di 128/256GB e 8GB di RAM.

Lo smartphone presenta certificazione IP68, per la resistenza ad acqua e polvere, compresa l’immersione. L’acquisto, al prezzo indicato, è valido solo per poco tempo.