La serie di smartphone di fascia media di Realme, cioè Realme 12, continua a crescere. Il noto produttore tech ha infatti da poco presentato in veste ufficiale per il momento in Turchia il nuovo Realme 12 Lite. In realtà, sembra che si tratti semplicemente di una versione re-branded di un altro device dell’azienda, cioè Realme C67 4G, che è stato annunciato circa un anno fa. Le specifiche tecniche tra i due sembrano infatti pressoché identiche.

Realme 12 ufficiale, ma è una versione re-branded dello scorso Realme C67 4G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha presentato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, ma in realtà lo conosciamo già. Come già accennato in apertura, il nuovo Realme 12 Lite altro non è se non una versione re-branded di Realme C67 4G che, come già detto, è stato annunciato ufficialmente sul mercato circa un anno fa.

Partendo dal punto di vista estetico e del design, possiamo notare come anche in questo caso i due dispositivi siano identici. Uguali le colorazioni disponibili, tra cui Sunny Oasi e Black e uguale anche il design della parte frontale con un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Come già detto, anche la specifiche sono le medesime. Troviamo infatti anche qui un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.72 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Anche qui, poi, troviamo lo stesso identico processore. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 685 in grado, quindi, di garantire esclusivamente il supporto alla connettività 4G. Il comparto fotografico è poi costituito da un sensore fotografico principale da 108 MP e da un sensore sensore macro da 2 MP. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, questa è da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Come già detto in apertura, il nuovo Realme 12 Lite sarà disponibile all’acquisto in Turchia ad un prezzo di partenza di circa 315 euro al cambio attuale.