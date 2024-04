Milano: raddoppiano le auto elettriche, ma sono ancora troppo poche

Milano si conferma sempre di più come una delle città più particolarmente predisposte all’acquisto di auto elettriche ed i dati degli ultimi due anni lo dimostrano in maniera eclatante. Le auto green in circolazione nel capoluogo lombardo sono raddoppiate dal 2021 al 2023, un andamento senz’altro incoraggiante e che fa ben sperare per il futuro.

I dati sono dell’ACI e sono state anche riportati da la Repubblica. Nella città cuore Lombardia, conosciuta nel mondo intero, sono ora ben 7.284 le auto elettriche circolanti, molte delle quali Tesla e Fiat 500e. Oltre a queste non è difficile imbattersi anche in molti quadricicli green. Due anni fa il numero di vetture sostenibili era 3.830, il che evidenzia il netto aumento. Il problema è che queste auto, se paragonate al parco circolante a Milano, sono veramente una goccia nel mare. Nella città circolano infatti in totale 701.443 veicoli e di questi solo l’1% sono elettrici. Davvero troppo poco: giusta direzione, ma troppa lentezza.

Più auto elettriche ma i veicoli a benzina continuano a regnare

Se nel 2020 le auto elettriche erano lo 0,3% del totale, nel 2013 sono passate a 262 e oggi, contando anche l’hinterland, ne circolano 14.474. Bene anche le ibride, che nel 2021 erano più o meno 40mila e che a fine 2023 sono risultate essere invece 77mila. Le vetture a combustibili fossili, tuttavia, restano sul trono, governando le strade con i loro gas nocivi e più di 400mila auto.

L’ACI segnala anche il boom delle auto a benzina Euro 6, salite dalle 12mila del 2015 alle 147mila attuali, mentre si sono dimezzate le auto datate. In calo le diesel che passano da 187mila del 2021 a 162mila nel 2023. Per quanto riguarda il conteggio delle colonnine elettriche installate nel nostro Paese, Milano si dimostra essere però la seconda città italiana per numero di p.d.c., con un totale di 1.927, tra pubbliche e private. A Napoli, invece, va la medaglia d’oro come migliore città italiana per numero di stazioni di ricarica, con un punto ogni 100 km, superando il capoluogo lombardo e Roma.