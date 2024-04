Quando si parla di auto e di smartphone ovviamente viene subito in mente Android Auto, la soluzione che rende il binomio pressoché perfetto consentendoci di utilizzare le funzionalità del nostro smartphone mentre siamo alla guida senza distrarci troppo.

Ovviamente trattandosi di un software di casa Google, Android auto al pari di tutte le app gode di aggiornamenti costanti legati sia alla piattaforma in se che alla app che girano su di essa, una tra queste è Google Maps, probabilmente quella più utilizzata quando si utilizza Android Auto dopo Spotify.

Ebbene ecco che Google ha deciso di prendersi cura di Maps andando questa volta a toccarne il design e facendole un piccolo ma importante restyle, vediamo insieme di cosa si tratta.

Piccoli evidenti ritocchi

Nel dettaglio a essere ritoccate sono state le icone di destinazione “Casa” e “Lavoro” che ora risultano in grassetto rispetto alle altre, una modifica che risulta decisamente più evidente quando l’utente imposta la modalità scura, in più Google ha anche inserito una barra di ricerca maggiormente in evidenza.

Si tratta di due piccoli cambiamenti che evidentemente facilitano nell’utilizzo di tutti i giorni e alla guida Maps rendendo probabilmente più facilmente reperibili i menù in questione con la coda dell’occhio, senza dunque richiedere troppa attenzione all’utente.

Per il resto questo cambiamento fa seguito all’introduzione della possibilità di sincronizzare l’impostazione “Mostra edifici 3D” tra smartphone e Android Auto. Questa opzione, ricordiamo, fu lanciata all’inizio di quest’anno, cambiamento che arrivò insieme all’eliminazione della possibilità di salvare una bozza di una recensione, cambiamento che fu accompagnato dall’avviso che entro il 16 luglio 2024 le bozze non confermate verranno cancellate.

Dunque se siete soliti usare Google Maps con Android Auto, noterete sicuramente questo cambiamento, dal momento che risulterà in primo piano nel menù di uso comune dell’applicazione, piccoli dettagli che fano la differenza, soprattutto alla guida e Google lo sa.