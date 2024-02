Realme C67 è ufficiale: processore Snapdragon e camera da 108MP

Realme ha appena annunciato il Realme C67, il nuovo smartphone entry-level che integra specifiche tecniche di buon livello, come nel caso del processore Qualcomm Snapdragon 685, con processo produttivo a 6 nanometri, risultando tra i migliori della sua fascia di prezzo.

L’azienda ha raggiunto numeri incredibili negli ultimi anni, è stato il quinto brand più veloce a raggiungere le 200 milioni di spedizioni nel corso della sua storia, crescendo da start-up ad una realtà consolidata in tutto il mondo. Con Realme C67 vuole creare momenti indimenticabili con i giovani, puntando fortissimo sul comparto fotografico, grazie al sensore da 108 megapixel con zoom 3X, i cui valori sono i più alti del segmento, e senza riduzione di qualità nello zoom in-sensor, ed un incremento del 132% nella qualità degli scatti notturni.

Realme C67: anche display e SoC sono ottimi

1 su 2

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 685, con processo produttivo a 6 nanometri, dotato di una buona potenza e di una elevata efficienza, grazie all’incremento del 15% delle prestazioni CPU e del 10% di quelle GPU. Il display è IPS LCD con luminosità massima da 950 nit, ottima per godere di una buona visibilità anche sotto la luce solare diretta, senza cornici di plastica.

Disponibile in due colorazioni, Sunny Oasis e Black Rock, ha uno spessore di soli 7,59 millimetri, con rivestimento a gradiente nella parte posteriore a 420 nm, capace di andare a creare ottimi effetti cromatici rinfrangenti. Lo smartphone è pensato per le esigenze dei ragazzi/e più giovani, offrendo una esperienza premium sia nell’hardware che nel software (come ad esempio la Mini Capsule 2.0).

1 su 3

La memoria interna da 256GB, con chip NFC e doppi altoparlanti stereo, offrono una multimedialità inedita nella medesima fascia di prezzo. Il Realme C67 è acquistabile nella variante 8/256GB da oggi al prezzo base di 239,99 euro, tutti coloro che lo acquisteranno entro e non oltre il 12 febbraio, lo pagheranno invece solamente 199 euro. E’ disponibile anche eventualmente una variante più economica, con 6/128GB, al listino di 219 euro, scontata a 159 euro solamente su Amazon, per acquisti entro sempre il 12 Febbraio.