WindTre: l'operatore tenta gli ex clienti con offerte grandiose

WindTre sta provando a far ritornare alcuni dei suoi ex clienti, presentando due nuove offerte molto attraenti. Queste sono nel dettaglio la GO 150 XS 5G e la GO 200 XXS 5G, che come si può intuire presentano entrambe la potenza del 5G. Per poter attivare una di queste promo, come precisato dallo stesso gestore, gli utenti che ricevono l’SMS con le offerte specificate devono poi recarsi in uno store WindTre e acquistare una nuova SIM, effettuando però la portabilità. Entrambe le tariffe hanno costi eccezionali, differiscono leggermente nei vantaggi che potrebbero determinarne la scelta.

I dettagli delle promo WindTre

La prima offerta presentata, la GO 150 XS 5G di WindTre propone un pacchetto complessivo a soli 5,99 euro al mese con pagamento su credito residuo. I servizi includono chiamate senza limiti verso qualunque numero, sia fisso che mobile, a patto che sia sul territorio nazionale. Alle telefonate si aggiungono 50 SMS da inviare a tutti i numeri internazionali e la bellezza di 150 Giga di dati per la navigazione fino alla velocità del 5G, se il proprio device e la zona lo consentono. A questi, sono poi regalati gratuitamente i servizi Ti ho cercato e l’ascolto della segreteria telefonica.

La seconda nuovo promo di WindTre è la GO 200 XXS 5G. Questa ha un costo di appena 4,99 euro al mese. Attivandola si avranno a disposizione 200 GB di traffico per navigare senza la paura che i dati possano finire. Come la precedente, anch’essa include 50 SMS e minuti senza fine. Anche in tal caso l’attivazione è riservata a chi riceverà l’SMS con questo determinato piano tariffario.

Entrambe le offerte consentono l’utilizzo della fantastica e potente rete 5G di WindTre. La velocità di connessione massima in download dovrebbe aggirarsi sui 2 Gbps. In upload la velocità dovrebbe attestarsi invece sui 200 Mbps. Per quanto concerne il roaming nel territorio europeo e quando si viaggia nel Regno unito le condizioni restano sempre le stesse per le chiamate e gli SMS, mentre per i Giga di navigazione si deve rispettare un limite massimo.