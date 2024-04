L’azienda tedesca di tuning Manhart Performance ha messo le mani su una BMW M2 CS di generazione F87, e l’ha trasformata in una bestia con il nome Manhart MH2 GTR II

Confrontandola con il modello precedente MH2 560, che aveva un design piuttosto discreto, la nuova versione GTR ha uno stile decisamente più aggressivo. Questo design più accattivante ha l’obiettivo di esaltare le prestazioni offerte. Infatti il tuner tedesco non si è fermato solo all’estetica, ma ha implementato dei componenti che permettono alla M2 CS di sviluppare 715 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima. Questi valori esprimono uno scatto da 100 a 200 km/h in soli 5,76 secondi, si può certo definire un’auto sportiva potente.

La rimappatura Manhart della centralina motore e l’installazione di un sistema di aspirazione in carbonio sviluppato completamente per il sei cilindri in linea S58 biturbo da 3 litri, hanno permesso di raggiungere un incremento di 200 CV e 300 Nm.

Andando a guardare lo scarico Manhart propone diverse opzioni allettanti. In particolare troviamo terminali sportivi con catalizzatori HJS, un impianto di scarico con valvole in acciaio inossidabile e quattro terminali da 100 mm in nero opaco. Per i mercati dove è richiesta la certificazione TUV, il preparatore tedesco offre dei terminali di scarico da corsa senza catalizzatori e molto altro.

Diamo un’occhiata anche alla carrozzeria della Manhart MH2 GTR II

La carrozzeria vanta una colorazione in magenta e un set di grafiche color champagne, e non possiamo di certo farci mancare dei componenti in carbonio. La parte anteriore adesso ha delle linee molto più marcate dovute all’attacco del cofano, alla griglia a doppio rene, agli inserti presenti nel paraurti e allo spoiler. Ci teniamo a precisare che tutti gli accessori sono firmati Manhart.

Nel posteriore possiamo notare uno spoiler e un grande alettone fisso. Le minigonne laterali e le calotte esterne degli specchi retrovisori vanno a completare l’aspetto esterno.

Lateralmente catturano l’attenzione i cerchi forgiati Raffa Wheels RFS-02, anch’essi color champagne. I cerchi hanno un diametro da 20” all’anteriore e da 21” al posteriore, accoppiati rispettivamente con degli pneumatici 285/30 e 305/25. Sono presenti anche delle sospensioni Manhart Variant 4, sviluppati in collaborazione con KW Suspension.

Andiamo a concludere con gli interni a cui l’azienda ha prestato particolare attenzione e dove troviamo una roll-bar champagne, dei tappetini Manhart e delle imbracature Manhart Schroth con pretensionatori.