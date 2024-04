Il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è stato confermato per la seconda metà del prossimo anno. Questa nuova versione della seconda generazione del SUV sarà la più potente mai realizzata dal Biscione

Il nuovo suv del Biscione è stato mostrato recentemente ai rivenditori di Stellantis a Torino. Dalle opinioni emerse dopo l’anteprima, questo SUV è stato definito un modello fantastico dalle forme spettacolari. Tempo fa, parlando con Auto Express, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato aveva detto che questo modello avrebbe avuto una versione Quadrifoglio, al contrario della Tonale.

Quest’ultima, infatti, si era pensato di riproporla in una versione di questo tipo con oltre 400 CV. Però questo progetto è stato scartato per via degli elevati costi richiesti per rispettare le leggi sulla riduzione delle emissioni. Per non parlare anche del quantitativo di soldi che i clienti avrebbero dovuto sborsare per un’auto di questo tipo. Stelvio sarà quindi la nuova vettura prodotta dalla casa milanese ad avere questa versione.

Vediamo qualche dettaglio della nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Il nuovo SUV, con i suoi 940 CV, sarà il più potente mai realizzato dal Biscione. Ma non ci fermiamo qui, perché Imparato ha anche aggiunto che l’obiettivo è quello di arrivare a 1000 prima del debutto del modello. Imparato continua dicendo che, questa modesta cifra potrebbe non essere il primo obiettivo dell’azienda o dei clienti. Per ora la massima priorità è fornire un’auto che sostituisca alla perfezione una vettura che monta un motore a combustione.

Questo si traduce in guidare, fermarsi, caricare l’auto, ma solo per il tempo di andare in bagno e prendere un caffè, e poi ripartire. Un’attesa troppo lunga per la ricarica e poca potenza sicuramente rovinerebbe l’esperienza alla guida del SUV prodotto dal Biscione.

L’amministratore delegato ci lascia intendere che la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sarà una macchina elettrica ma capace di fronteggiare le auto con motore termico e che non tradirà il DNA e la tradizione della casa automobilistica milanese.

Finiamo dicendo che questo SUV sfrutterà l’architettura 800 V di STLA Large per offrire una ricarica ultraveloce fino a 270 kW e che monterà, almeno nelle versioni più modeste, una batteria con un autonomia di 700 km.