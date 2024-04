BMW X3 2024: in anteprima le caratteristiche della nuovo D-SUV

Pronti a scoprire i dettagli sulla nuovissima BMW che debutterà a giugno? Arriverà sul mercato la X3, un D-SUV già molto amato dagli automobilisti italiani ed europei perle sue superlative caratteristiche. L’azienda ha mostrato al curioso pubblico in attesa alcune informazioni sull’auto qualche tempo fa, ma adesso possiamo dare uno sguardo a quello che sarà il design del D-SUV grazie ad un render condiviso da Kolesa.

Dalle immagini si comprende come il SUV BMW abbia delle linee decise ma al contempo delicate, tali da consentire alla vettura una certa aerodinamicità. Ideale per chi vuole correre su strada con un auto imponente, aggressiva ma comunque elegante. Le versioni previste dalla BMW sono la M Sport e la M Performance. Anche se forse non sarà un vero e proprio X3 M, l’aspetto di queste versioni sarà davvero cattivo, brutale, con cerchi in lega più grandi e paraurti più sagomati.

BMW punta al “vecchio” per far vincere il nuovo

Dalle voci presenti sul web, pare che la BMW abbia cercato di essere fedele all’X3 M, puntando sulla sua popolarità. L’azienda ha infatti consegnato ben 350.000 auto soltanto durante il 2024. Il nuovo modello del D-SUV sarà ancora più grande ed avrà un peso maggiore rispetto alla versione attuale. Gli interni saranno completamente rinnovati, ricostruiti da zero e sarà aggiunto un sistema di infotainment all’avanguardia.

L’obiettivo dell’X3 sarà quello di mantenere, se non aumentare i livelli di vendita dell’auto disponibile al momento. A livello di motorizzazioni, beh, la scelta è più che diversificata. La nuova BMW sarà presentata sia a benzina, a diesel, in versione ibrida e plug-in. Perché così tante opzioni? Per arrivare ad un pubblico molto più ampio ed implementare le immatricolazioni. In Italia, la BMW X3 ha venduto fino ad oggi 2.333 auto, circa 700 in più in confronto posizionandosi a al terzo posto e conquistando la medaglia di bronzo nella sua categoria, dietro la Tesla Model Y e alla Volvo XC60. Che il nuovo SUV bavarese porti la casa automobilistica al secondo posto?