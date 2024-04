Gli ultimi dati recenti hanno evidenziato come Tesla, nel Q1 2024, abbia registrato un calo delle venite con meno di 400.000 consegne mondiali effettuate. Questo evento ha portato ad un inventario con circa 50.00 vetture pronte per la vendita. Per riuscire a vendere queste unità Elon Musk ha deciso di proporre uno sconto negli USA pari a 2.000 dollari.

Tesla propone nuovi sconti per alcuni suoi veicoli

Nelle ultime ore, Tesla ha annunciato uno sconto di 2.00 euro per i suoi veicoli Model Y e Model X. Non è stata inclusa nella “promozione” la Model 3 che conserva il suo prezzo di partenza, relativo alla versione Highland.

La situazione per Tesla in questo 2024 non è dunque delle migliori. Oltre alle vendite sotto le aspettative sono stati registrati anche problemi di produzione e post-vendita del Cybertruck. A completare il quadro troviamo oltre 14.000 licenziamenti avvenuti in tutto il mondo. Questi eventi hanno posto l’azienda di Musk in una posizione alquanto complicata. Come è noto, però Tesla ha superato diversi momenti difficili, anche peggiori, durante la sua storia ed è ipotizzabile che riuscirà a superare anche questa fase. Lo stesso Musk, insieme ai licenziamenti, ha annunciato che questi cambiamenti servono per dare inizio ad una nuova ondata di successi per la produzione delle auto elettriche.

Per poter capire se Musk ha ragione servirà un po’ di tempo. Nel frattempo, gli sconti proposti sui veicoli Model Y e X negli Stati Uniti potrebbe rappresentare un primo passo nella giusta direzione. Cosa accade invece in Italia? Nella nostra Penisola, così come in tutta Europa, la situazione è diversa. Il prezzo della Tesla Model Y, a fine marzo 2024, è salito di 2.00 euro. Inoltre, in vista degli incentivi che hanno come limite i 42.700 euro IVA inclusa, è prevedibile che i prezzi della Model Y RWD di Tesla resteranno invariati ancora per molto tempo. Ricordiamo però che Tesla ha la tendenza a cambiare molto rapidamente e non è facile ipotizzare cosa potrebbe davvero accadere.