Non è passato molto dall’addio della Smart, con il mercato dell’usato alle stelle a Roma, eppure si è già pronti a girare pagina. Infatti, la Fortwo è già pronta a tornare. L’azienda di proprietà cinese sta lavorando sul suo nuovo modello della vettura a due posti. Come sarà il nuovo veicolo?

In arrivo la nuova Smart Fortwo

Oggi Smart è un’azienda completamente elettrica. Si tratta di una delle poche attività automobilistiche che produce solo vetture a zero emissione, dunque, è facilmente ipotizzabile che anche la nuova Fortwo lo sarà, proprio come è successo con l’ultima versione a due posti. Questa volta però, la nuova vettura crescerà in autonomia con almeno 250 km con una sola ricarica.

L’addio della Smart Fortwo sembrava definitivo, ma così non è stato. Il motivo probabilmente è che l’azienda non ha saputo rinunciare ai guadagni che la vettura precedente aveva fatto guadagnare. Ed è evidente che la speranza di Smart è quella di replicare i due milioni auto piazzate anche con il nuovo modello.

Ma quando arriverà la nuova Fortwo? L’idea è quella di tornare sul mercato tra un paio d’anni, tre o quattro all’incirca. A tale scopo, è stato avviato lo sviluppo di una nuova piattaforma che al momento è stata denominata Project Two, ma potrebbe anche chiamarsi Smart #2. Si tratta di una piattaforma di tipo elettrico ed ultra–compatta. Smart spera che il modello possa attrarre anche altri marchi pronta ad una possibile partnership soprattutto con altre aziende. L’obiettivo finale è quello di vendere l’80% della nuova Fortwo in Europa. Mentre il 20% dovrebbe essere piazzato nel gigante asiatico.

Per quanto riguarda le dimensioni dovrebbero avvicinarsi ai 2,7 metri dell’originale. Inoltre, una delle variabili maggiori sarà sicuramente il prezzo. La nuova Smart non dovrà costare più di 30 mila euro e considerando il mercato al ribasso si può ipotizzare che non scenderà al di sotto dei 20 mila euro, aggirandosi dunque intorno ai 25 mila euro.