Oggi vogliamo parlarvi del nuovo smartwatch pensato per gli amanti dello sport; si chiama Amazfit Active Edge è il più economico wearable rugged del marchio cinese. Il suo focus? L’aspetto sanitario ma ha anche una forte vocazione per lo sport. Il look richiama i gadget degli anni ’90, con un design un po’ “giocattoloso” che non me l’ha fatto amare. Dopo averlo testato però, ho capito che c’è molto di più.

Confezione

Piatto ricco mi ci ficco? Non proprio: nella confezione c’è solo lo smartwatch (super leggero, a proposito), il cavo per la ricarica (senza adattatore, ovviamente) e il foglio per la manualistica. Nulla più.

Design ed estetica

Sarò onesto: non mi ha fatto gridare al miracolo. Bello… ummm, diciamo particolare. Richiama gli orologi che ti regalavano alla comunione da bambino negli anni ’90, ammettiamolo.

È molto “plasticoso”, rugged, certo, richiama allo sport estremo, i materiali sono eccellenti ma non comunica una sensazione premium, ed è giusto così. D’altronde costa molto poco, come vedremo. Pesa solo 34 grammi, neanche si sente ed ha ben quattro pulsanti. Troppi? Onestamente sì, anche perché, a mio avviso non sono poi così giustificati. Lo schermo è da 1,32 pollici e non è OLED, ve lo devo dire. Il cinturino che ingloba anche l’area circostante il display è di plastica dura.

Software

Il wearable non dispone di WearOS ma presenta ZeppOS, pertanto si utilizzerà con l’app ZeppOS. Non è uno smartwatch completo, ma ha due focus: il benessere sanitario e sportivo. Non si può parlare al telefono (non c’è il microfono, non c’è lo speaker), non si può utilizzare con Alexa, e non solo. Tuttavia non è semplicemente la sua declinazione.

Parliamo di cosa può fare: tiene traccia del sonno (cosa che io non adopero mai perché mi urta), controlla il livello di ossigeno nel sangue, la quantità di stress nel corpo, il battito cardiaco, i passi, le calorie bruciate, lo sport e non solo. Gestisce al meglio le notifiche, vi mostra il calendario, il meteo, gli eventi in arrivo, potrete impostare la sveglia, i timer e così via. Nulla di trascendentale, insomma. Supporta oltre 120 modalità sportive e monitora il ciclo mestruale (per le donne). Ci sono tante quadranti, anche animati.

Applicazione

L’applicazione Zepp la conosciamo bene. veloce, reattiva, super completa, personalizzabile e tiene traccia dei dati raccolti. A mio avviso è un gadget che sostituisce una smartband, non costa troppo e non è troppo invasiva. Ma perché è un rugged? Benissimo: ci sono i pulsanti fisici che sostituiscono il touch in tante operazioni, soprattutto quando si ha le mani sporche o bagnate, con guanti e non solo. Ci sono anche diversi strumenti virtuali pensati per gli allenamenti. Fra le mancanze, devo dirlo, ci sono tanti sensori evoluti ma ha quel che serve: un GPS, il sensore biometrico, il giroscopio e l’accelerometro. Per tenere sotto controllo il proprio stato di salute va più che bene.

Batteria

All’interno troviamo una batteria da 370 mAh che assicura 16 giorni di autonomia con un uso standard. Io effettivamente sono arrivato a 15 giorni, visto che lo possiedo da una ventina e l’ho caricato giusto ieri prima di girare la recensione. Piccola nota negativa: impiega molto a ricaricarsi e sfrutta solo la basetta presente in confezione.

Prezzo e disponibilità

Amazfit Active Edge ha un prezzo di listino 149,90€, IVA inclusa ma lo si trova già a molto meno. È disponibile in grigio, nero e verde. Qui il link diretto per l’acquisto su Amazon.