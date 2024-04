Samsung, chi c'è nel team italiano per le Olimpiadi di Parigi 2024

Tra i partner globali dei giochi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 c’è anche Samsung Electronics Italia. La divisione ha annunciato ufficialmente sul finire della settimana scorsa quale sarà la squadra dei 5 atleti azzurri che si occuperà di rappresentarla.

All’interno del Team Samsung Galaxy per l’Italia ci sono personalità di grande ispirazione che dovranno diffondere lo spirito olimpico mediante il tema ufficiale scelto dal marchio “Open Always Win“. Questo parla di come una nuova esperienza affrontata con una mente aperta possa essere utile per aprire tante possibilità nuove e prospettive differenti.

Il Team Samsung Galaxy per le Olimpiadi di Parigi 2024 è pronto: ecco i nomi

A far parte della squadra di Samsung per queste olimpiadi e paralimpiadi, ci sarà innanzitutto il campione olimpico di Tokyo 2020, Marcell Jacobs. Dopo l’atleta oro nei 100 metri e nella staffetta, ecco Mattia Furlani del salto in lungo, e Leonardo Fioravanti noto surfista. A seguire, Alessandra Chillemi e Alessandro Mazzara, che rappresentano due nuove discipline olimpioniche, ovvero la break dance e lo skateboard.

È questo dunque il team di ambassador di Samsung che avrà il compito di fungere da fonte di ispirazione per milioni di persone a casa. Queste le parole da parte dell’attuale Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia, Nicolò Bellorini:

“Con uno spirito aperto, ogni nuova sfida diventa un’opportunità per brillare: il nostro team porta avanti questa attitudine con determinazione e passione. Siamo pronti a dimostrare che nell’apertura e nella libera espressione di sé risiedono le chiavi per il successo e la realizzazione dei sogni”.

Questo è solo il prosieguo della partnership che Samsung stipulò con il Comitato Olimpico Internazionale nei giochi invernali di Nagano nel 1998. Il brand si impegna pertanto a supportare l’organizzazione dei giochi con tutte le innovazioni e con le tecnologie marchiate Samsung.

L’intento è quello di rendere questa manifestazione la più inclusiva di sempre, facendo sì che ogni barriera che sia fisica, linguistica o mentale possa crollare.