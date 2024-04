Samsung è da sempre un’azienda che nel mondo della telefonia offre ai suoi amati clienti tantissima scelta per cercare di accontentare tutti i palati, da quelli più esigenti che desiderano addentare un top di gamma a quelli che devono scendere a compromessi con le proprie risorse economiche accontentandosi di un medio di gamma.

Ebbene qualche settimana fa per il mercato brasiliano ha fatto il suo esordio il Galaxy M55, un device di fascia media che in molti desideravano vedere anche nel mercato europeo, momento che alla fine è arrivato, infatti è apparso sul sito ufficiale del produttore in alcuni mercati europei come Polonia e Portogallo, nonché presso alcuni rivenditori di terze parti in Svizzera.

In arrivo nei mercati

Non sempre i dispositivi di fascia media sono poi arrivati anche in Italia, sembra però che M55 non seguirà questa scia e arriverà anche nel Bel Paese, serve solo pazientare un attimo, nel frattempo ecco le specifiche tecniche:

Design e display:

Design con riferimento ai modelli di fascia alta

Pannello AMOLED FHD+ da 6,7 pollici

Refresh rate di 120 Hz

Luminosità di picco a 1000 nit

Sensore per il rilevamento delle impronte sotto il display

Prestazioni e memoria:

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

8 GB di RAM

Archiviazione in tagli da 128 GB o 256 GB

Memoria espandibile fino a 1 TB con scheda MicroSD

Comparto fotografico:

Posteriore:

Fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine

Fotocamera grandangolare da 8 MP

Sensore accessorio da 2 MP per scatti macro

Fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine Fotocamera grandangolare da 8 MP Sensore accessorio da 2 MP per scatti macro Fotocamera anteriore da 50 MP

Batteria:

Batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W

Connettività:

NFC, Wi-Fi di sesta generazione, Bluetooth 5.2 e ingresso USB-C

Per quanto riguarda il prezzo invece, quest’ultimo varia in base alla memoria interna con la versione 128Gb proposta a 479,90 euro mentre quella da 256Gb proposta a 529,90 euro, per quanto riguarda la vendita, gira voce che in occasione del lancio il device potrebbe godere di uno sconto di prezzo.