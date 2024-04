Il sole ci garantisce la vita sulla terra, come lo fa? Mantiene l’orbita del nostro pianeta, scalda il nostro pianeta, da possibilità alle piante di fare la fotosintesi per garantirci il rinnovo dell’ossigeno. Insomma è un pilastro fondamentale della nostra vita. Però un giorno tra 5 miliardi di anni il sole si trasformerà gradualmente in una gigante rossa poi in una nana bianca. Quindi, secondo recenti studi ecco cosa accadrà al nostro pianeta quando tutto ciò accadrà.

Cronologia degli eventi che dovranno seguire dopo lo spegnimento del sole

Il sole, siccome è una stella, si alimenta con l’idrogeno presente nel suo nucleo. Però quando finirà le sue riserve si trasformerà in una gigante rossa e poi in una nana bianca. Grazie ad uno studio della Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, basato sul comportamento di 3 diverse nane bianche, sappiamo in maniera indiretta, cosa potrebbe accadere al nostro pianeta. Iniziamo dalla trasformazione del sole, infatti la nostra stella attraverso processi di fusione nucleare che sprigionano energia riesce a combinare l’idrogeno per formare elio. Quando tutto l’idrogeno sarà trasformato, allora i processi che ha il sole varieranno e così anche la stella che li ospita. Il sole presenta un età di 4,75 miliardi di anni, infatti secondo gli scienziati dell’Esa si trova nella sua “mezz’età”, lo sappiamo grazie ai dati ottenuti dalla missione Gaia. La nostra stella comunque raggiungerà la massima temperatura all’età di circa 8 miliardi di anni per poi diminuire gradualmente con conseguente aumento della sua superficie fino a diventare una gigante rossa. Questo si compirà circa all’età di 10-11 miliardi di anni per poi diventare una nana bianca fino a spegnersi. Lo studio condotto sulle nane bianche ci dà una chiara visione su quello che succede ai corpi celesti che gli orbitano in torno. Si è studiata la luminosità delle nane bianche per stabilire come i corpi celesti transitano davanti ad esse. Lo studio dimostra anche come questi processi evolvono in maniera rapida, potremmo definirli estremamente violenti e catastrofici. La nostra terra comunque non avrà buon fine, infatti verrà inghiottita dal sole in espansione.