Offerte TIM, Aprile 2024: ottieni fino a 300 GB in 5G, ecco le 3 Power

Il momento sembra prolifico per i gestori mobili e per questo TIM vuole insinuarsi in questa corrente positiva. Il gestore italiano non ha alcuna intenzione di passare ancora una volta da vittima sacrificale ed è per tale motivazione che ha lanciato le sue offerte migliori subito, tutte insieme.

Come si può notare anche sul sito ufficiale nel momento in cui si va a impostare il proprio gestore nell’area riservata alle nuove promo, ci sono tre offerte disponibili. Queste si chiamano Power e cambiano tra loro per prezzo e contenuti disponibili, più precisamente in merito ai giga.

Con tali soluzioni TIM vuole recuperare utenti e probabilmente ci riuscirà ancora per molto tempo visto che c’è un’aggiunta in più: la grande qualità che i virtuali ad esempio non hanno.

TIM: le nuove promo Power ancora disponibili, eccole tutte e tre

Facendo un rapido recap delle offerte disponibili sul mercato, probabilmente anche questa volta le Power di TIM sono le migliori. Tutte riescono a garantire minuti, messaggi e giga peraltro con un regalo molto interessante: solo per il primo mese tutte le offerte in questione costano 5 €.

A poterle sottoscrivere sono solo gli utenti che attualmente appartengono ad un gestore virtuale o a Iliad.

Partendo dalla prima proposta, questa si chiama Power Special, soluzione mobile che include al suo interno minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. La vera chicca sta nella connessione ad Internet: ci sono addirittura 300 giga in 5G. Il prezzo dopo il primo mese si fermerà a 9,99 €.

La seconda e la terza sono molto simili: ecco la Power Iron e la Power Supreme Easy. In entrambi i casi, come nella prima offerta, ci sono minuti senza limiti e 200 messaggi, con la prima di queste due che offre 150 giga in 4G e la seconda che ne offre 200. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 € e 7,99 € al mese.