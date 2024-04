TIM offre fino a 300 GIGA con il 5G: le offerte sono gratis

Ogni volta che TIM apre la sua nuova campagna promozionale, sorprende il pubblico sebbene questo sia abituato. All’interno delle offerte, il gestore italiano ripone tutta la sua conoscenza e tutta la sua qualità, tipica delle promo Power.

Dopo aver visto gli altri gestori trionfare, TIM non poteva restare a guardare e ha promosso tre offerte mobili. C’è da precisare che il gestore questa volta non ha voluto lasciare nulla al caso, proponendo anche la connessione verso l’estero. La prima offerta garantisce agli utenti 11 giga nell’Unione Europea, mentre le altre due arrivano ad un massimo di 8 giga.

TIM ha lanciato le Power: ecco cosa includono al loro interno

La prima in assoluto è la nuova Power Special, un’offerta che garantisce mensilmente dei contenuti stratosferici. Chi riesce a sottoscriverla può infatti beneficiare di minuti senza limiti, 200 messaggi e 300 giga in rete 5G. Il prezzo mensile è di soli 9,99 € mensili con il primo mese e l’attivazione totalmente gratis.

L’altra offerta non è da meno, in quanto permette di avere comunque tutto per soli 7,99 € al mese. La Power Supreme Easy consente di ottenere gentilmente 200 giga in 4G con minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti. Anche qui il primo mese e l’attivazione sono gratis.

L’ultima offerta si chiama invece TIM Power Iron e costa solo 6,99 € mensili. Con all’interno 150 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS è probabilmente la soluzione più conveniente.

Per attivare queste offerte è necessario andare sul sito di TIM e scegliere la sezione dedicata al mobile. Una volta selezionato il gestore differimento, compariranno le opportunità che fanno parte della linea Power.

Da ricordare che non tutti possono scegliere offerte così vantaggiose, ma solo chi proviene da gestori ben definiti da TIM. Chi fa parte di Iliad o di un provider virtuale a carta bianca e può scegliere una di queste tre bombe assolute.