Ninkear N15 Air, il laptop da 15,6 pollici super versatile, la RECENSIONE

Avete bisogno di un nuovo computer portatile che possa soddisfare le vostre esigenze? Siete capitati nel posto giusto, in quanto abbiamo avuto modo di provare approfonditamente l’ottimo Ninkear N15 Air. La nostra recensione parla di un computer molto equilibrato e dotato di ottime componenti hardware, ma non solo.

Ciò che rende unico questo dispositivo è la sua estetica, un punto di forza in più per chi ama la versatilità ed essere pronto per ogni evenienza. Il prezzo di vendita è in sconto e non di poco: il ribasso disponibile su Geekmall e sul sito ufficiale consente a questo PC di rivelarsi un best-buy e la nostra esperienza può esserne testimone.

Estetica e design: il primo punto di forza dell’N15 Air

Fin dal primo momento si vede che il design è il punto di forza su cui l’azienda ha puntato. Il Ninkear N15 Air è un connubio perfetto tra peso e dimensioni in millimetri. Chi ama portare con sé il proprio computer portatile, può affidarsi ad un peso piuma: questo laptop in versione 2024 pesa infatti solo 1,6 kg. Tenerlo nello zaino o nella borsa è praticamente indifferente siccome è difficile accorgersene. Quasi ci si dimentica di averlo portato con sé.

Chi teme che possa essere ingombrante inoltre commette un grande errore, in quanto il dispositivo presenta misure molto ridotte. Il nuovo N15 Air infatti misura solo 18 mm di spessore e, benché abbia un display da 15,6″ che presuppone un’ampiezza generosa, riesce a restare molto contenuto.

È questo dunque il PC che garantisce agli utenti di immergersi in un’esperienza fatta di gran design all’insegna dei materiali premium. Non solo si tratta di un prodotto basato su performance impeccabili, ma anche su un’estetica che agli occhi risulta un vero capolavoro.

Il display di questo Ninkear N15 Air è super definito

Cosa penseresti di un computer che improvvisamente si apre fino a 180° e mostra uno splendido display con un’ampiezza di 15,6″? Il vero punto di forza è infatti la possibilità di regolare al meglio lo schermo di questo Ninkear N15 Air, che può arrivare a toccare il piano su cui il PC è poggiato.

Queste caratteristiche rendono l’esperienza degli utenti sopraffina, soprattutto grazie alla risoluzione che mostra questo splendido pannello. Si parla di uno splendido IPS che mostra precisione e colore con il suo full HD a 1920 x 1080 p. È proprio in questo modo che si riesce a sperimentare una grafica straordinaria per immergersi in un mondo fatto di immagini dettagliate e super nitide.

La diagonale e l’esperienza di grande impatto sono favorite dal design dello schermo tesso, basato su bordi molto sottili a destra e a sinistra. Il rapporto pertanto è in 16:9, con una densità di 141 ppi. La frequenza di aggiornamento incentiva la fluidità con i suoi 60 Hz.

Hardware e specifiche tecniche: il Ninkear N15 Air è una scheggia

Quel che occorre ad un computer per spingere forte sull’acceleratore è sicuramente un hardware di livello e ovviamente questo parte dal processore. Il Ninkear N15 Air è dotato di un’ottima CPU: l’Intel N95 è infatti rapido ed efficiente.

Parlando della sua rapidità, questa è garantita da una frequenza di base da 1,70 GHz e da una frequenza massima di 3,40 GHz. Chi spera di avere una gestione dei processi di alto livello, può affidarsi tranquillamente a questo chip che a sua volta si appoggia ad una memoria RAM da 16 GB, una DDR4 in grado di spingersi a ben 3200 MHz. Anche con più programmi e processi aperti, il notebook offre stabilità e performance.

Ovviamente il sistema si velocizza per via della memoria interna ad altissima velocità. L’SSD di cui il computer è dotato garantisce l’apertura di ogni pagina e di ogni applicazione in maniera fulminea ma ovviamente non finisce qui. Il principale scopo del disco a stato solido è quello di offrire una capienza di gran livello: l’SSD infatti è estremamente capiente con ben 512 GB.

Per sostenere il tutto serve chiaramente una grande batteria ed anche in questo caso il laptop N15 Air ne è fornito. Questo componente infatti include al suo interno 5800 mAh a 7,7V, offrendo dunque fino ad un massimo di 8 ore in riproduzione video e fino a 72 ore se lo si lascia in stand-by.

Tastiera da top, sistema di raffreddamento e connettività

Quando si guarda un computer portatile, sono diversi gli aspetti estetici da valutare ma quando si finisce col tener conto delle capacità, anche la tastiera passa attraverso un’attenta valutazione. Quella di questo notebook è innanzitutto retroilluminata, così da rendere più semplice la digitazione in ogni condizione di luce. Proprio come i veri top di gamma, anche questo N15 Air consente di affidarsi ad una corsa corta dei tasti e ad un feedback che restituisce comfort e silenziosità.

Poco più in basso, dove c’è l’ampio trackpad con cui si possono anche effettuare delle gesture, c’è un vero punto di forza: proprio al suo interno ecco un lettore per le impronte digitali.

L’azienda, per garantire ottime prestazioni, ha pensato ovviamente ad un gran sistema di raffreddamento. L’esperienza degli utenti arriva a performance di altissima qualità grazie al sistema di dissipazione, favorito da due ventole che tengono sempre il laptop alle temperature giuste per garantire rapidità ed efficienza energetica.

In termini di connessione, ci si dirige direttamente verso il futuro grazie a questo Ninkear N15 Air. È disponibile infatti il Wi-Fi veloce a doppia banda, ovvero quello erogato sia in 2.4 GHz che in 5 GHz. Chiaramente una risorsa di questo genere garantisce un miglioramento esponenziale della propria esperienza online, sfruttando una connessione rapidissima che serva sia per lo streaming che per la produttività e il gaming di alto livello. Non è possibile trovare ritardi o improvvisi blocchi: con questo computer si viaggia sempre ad altissima velocità.

Non manca il Bluetooth, disponibile con la versione 4.2, e non mancano le porte in entrata. Sul lato sinistro ecco l’entrata per il caricabatterie, una porta HDMI per collegare il computer ad altri schermi e infine una porta USB 3.0. Sul lato destro invece c’è anche posto per una micro SD, per il jack per le cuffie e per un’altra USB 3.0.

La multimedialità è inoltre la chiave vincente di questo straordinario prodotto, in quanto non manca né in termini audio né in termini video. Per quanto riguarda infatti la riproduzione dell’audio, ecco due straordinari altoparlanti integrati. Passando invece al video, oltre ad un grande display, c’è anche anche una strepitosa webcam in alta definizione, in grado di catturare il volto con grande precisione durante le videochiamate offrendo un HD a 720 p.

Prezzo e disponibilità

Chi desidera acquistare questo prodotto, può farlo liberamente mediante il sito ufficiale geekmall.com. Il Ninkear N15 Air è infatti disponibile per tutti, senza limitazioni di aree geografiche o di prezzi. Quest’ultimo infatti equivale ad una somma di 286 €, grazie allo sconto di 113 € che porta dunque il vecchio prezzo a svanire.

Chi non ha voluto acquistarlo per 399 €, oggi può avere una grande occasione, peraltro con tantissimi metodi di pagamento disponibili. Oltre alle carte VISA, MasterCard ed American Exrpess, ci sono svariate soluzioni, tra cui spicca PayPal. È questo infatti il metodo di pagamento principe, quello che garantisce sicurezza al 100% e anche un’altra opportunità: poter pagare a rate.

Coloro che desiderano portare a casa questo N15 Air possono farlo anche in 3 mensilità, senza dover pagare interessi e senza esibire alcuna busta paga. Ogni rata delle tre equivale a soli 95,34 €. Il sito Geekmall su cui il PC è in vendita permette di affidarsi ad una sicurezza massima, alla consegna veloce con corrieri espressi del calibro di Bartolini e GLS e garantisce anche il reso entro 14 giorni. Qualora dovesse esserci un qualsiasi problema dunque, potrete sempre rispedirlo al mittente ottenendo un rimborso completo di quanto speso.

Conclusioni

Trovare improvvisamente sul proprio percorso un computer portatile di questo genere non può che essere una manna dal cielo. Ninkear si conferma tra le aziende emergenti più in gamba del momento e lo dimostra con un dispositivo che concilia alla grande le sue migliori caratteristiche, ovvero quelle estetiche e quelle tecniche.

L’impeccabile N15 Air è la dimostrazione del grand lavoro che si cela dietro questa realtà che anche questa volta dunque non ha sbagliato. Chi desidera avere reattività in termini di prestazioni e soprattutto grande efficienza per quanto concerne la batteria, casca bene acquistando questo computer.

Ci siamo trovati veramente bene, ma maggiormente nell’utilizzo in mobilità. Fuori casa si avverte fin da subito la possibilità di avere sotto mano un notebook capace di svolgere qualsiasi attività ed è proprio questo il suo punto di forza. Sia chi ha bisogno di lavorare che chi vuole svagarsi, può affidarsi ad un prodotto pronto su ogni fronte.

La connessione Wi-Fi stabile, la tanta memoria interna grazie al potente e veloce SSD, la gestione dei processi garantita dalla memoria RAM e soprattutto il grande impatto del processore, permettono in ogni momento di capire di che pasta è fatto il Ninkear N15.

Siamo quindi di fronte ad un prodotto che consigliamo espressamente a chi vuole avere risparmio non biasimando la qualità. La potenza è quindi garantita con questo portatile, così come la versatilità. Prima che le scorte si esauriscano, vi consigliamo di prenderlo al volo senza pensarci troppo.