WhatsApp e il nuovo aggiornamento: vi spieghiamo cos'è l'interoperabilità

Negli anni i miglioramenti dal punto di vista della tecnologia sono stati ingenti, soprattutto lato app. La migliore resta al momento WhatsApp, vera e propria risorsa che pian piano acquisisce sempre più pubblico: ad oggi siamo oltre i 2.5 miliardi di utenti attivi.

Chiaramente il merito principale è uno: essere stata la prima app di messaggistica istantanea a fare la sua comparsa sul palcoscenico tech mondiale. Da anni infatti riveste il ruolo di leader assoluta e continua a farlo anche in seguito ai nuovi aggiornamenti che sono arrivati ultimamente. Gli utenti che ogni giorno si rifanno a WhatsApp sono felici di vedere che l’app è continuamente pronta ad un nuovo update ma quello in arrivo potrebbe suscitare, oltre che qualche polemica, anche qualche ragionevole dubbio.

Con l’esordio dell’interoperabilità molte persone potrebbero sentirsi spaesate, soprattutto perché questa è una soluzione mai adoperata prima d’ora. In breve, tutti potranno inviare messaggi ad utente WhatsApp, anche da app esterne. Cosa pensereste se improvvisamente Telegram vi consentisse di inviare un messaggio ad un amico ma su WhatsApp? Preparatevi, perché ormai ci siamo.

WhatsApp adesso cambia per sempre: possono arrivare messaggi anche da app esterne

Non può essere spiegata meglio l’interoperabilità: WhatsApp potrà inviare e ricevere messaggi verso e da altre applicazioni di messaggistica. L’aggiornamento è ormai cosa fatta: il DMA imposto dalla commissione Europea ha avuto ascolto da parte di Meta che dunque è in fase di distribuzione della novità.

Ci sarà una sezione dedicata in cui ogni utente WhatsApp potrà vedere i messaggi in arrivo da altre piattaforme. Ovviamente è tutto a discrezionalità dei clienti dell’app: sceglieranno loro se abilitare questa nuova sezione.

Meta inoltre ha anche messo in guardia il suo pubblico da eventuali problematiche legate alla crittografia. Quest’ultima, la celebre end-to-end che ha reso WhatsApp super sicuro, non verrà estesa ai messaggi in arrivo da altre app di messaggistica. Pertanto gli utenti potrebbero ricevere spam di ogni genere.