Lenovo ha annunciato il debutto del nuovissimo Legion Tab, un tablet pensato per tutti coloro che non possono rinunciare alla passione per il gaming anche in mobilità. Grazie ad un ampio display e ad una scheda tecnica invidiabile, questo device garantirà ore di divertimento senza però rinunciare alle prestazioni.

Il display da 8.8 pollici può contare sulla tecnologia Lenovo PureSight ottimizzata per il gaming. Dotato di una risoluzione QHD+ e un refresh rate a 144 Hz, il pannello offre immagini sempre vivide e luminose. L’immersività è ulteriormente garantita dal sistema aptico integrato. Le vibrazioni si adattano a quanto succede a schermo, rendendo l’esperienza di gioco sempre coinvolgente e divertente. Questa combinazione di elementi rende il Legion Tab il device perfetto per i contenuti multimediali.

Il cuore del tablet è certamente il System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da una RAM LPDDR5X1 da 12 GB e una memoria integrata da 256GB. Considerando la vocazione da gaming, è presente uno slot per memorie microSD al fine di ampliare lo spazio disponibile fino ad 1TB aggiuntivo. In questo modo, la propria libreria di titoli sarà assolutamente variegata.

Lenovo Legion Tab è un tablet Android pensato per le esigenze di tutti i giocatori che desiderano un device performante e leggero per il gaming in mobilità

I tecnici di Lenovo hanno sviluppato un sistema di raffreddamento appositamente pensato per il Legion Tab. Con la varietà di soluzioni offerte dalla Legion ColdFront: Vapor, la camera di vapore sovradimensionata mantiene le temperature sempre sotto controllo. Inoltre, sono presenti tre livelli di prestazioni per offrire agli utenti un device sempre fresco potendo scegliere tra Beast Mode, Balanced Mode e Energy Saving Mode.

Trattandosi di un device pensato per la mobilità, la batteria scelta da produttore è da 6550 mAh con ricarica rapida in grado di ricaricare dell’80% l’autonomia il 35 minuti. L’unica colorazione disponibile è la Storm Grey e il peso del device è di 350 grammi.

Lenovo Legion Tab si configura come un tablet Android a tutti gli effetti ma con una marcia in più se inserito nell’ecosistema del produttore. Utilizzando la tecnologia Lenovo Freestyle è possibile condividere i contenuti tra il tablet e i laptop della famiglia Legion. Inoltre, tutti i gli accessori Legion sono assolutamente compatibili, quindi sarà possibile utilizzarlo con cuffie, tastiere e mouse del brand.

Tutti coloro interessati all’acquisto di Lenovo Legion Tab dovranno collegarsi al sito ufficiale del produttore. Il brand ha scelto di commercializzare il tablet in esclusiva attraverso i propri canali senza affidarsi alle grandi catene di elettronica. Il prezzo di lancio è fissato a 599 euro con disponibilità a partire da marzo 2024.