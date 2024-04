Samsung ed Apple si contendono i primi posti nel mercato smartphone. I due produttori continuano a superarsi spesso tra loro a momenti alterni. Per quanto riguarda il terzo posto di questa “classifica” troviamo invece Xiaomi, il marchio da anni ha confermato la sua presenza tra i “big”, ecco perché la sua presenza non stupisce. Mentre le prime tre posizioni sono abbastanza scontate e note a tutti, il quarto posto tra i produttori di smartphone a livello mondiale potrebbe essere più sorprendente.

I principali produttori di smartphone: ecco il quarto “classificato”

I dati ufficiali sono stati forniti dal portale di IDC e riguardano il Q1 2024. Sono proprio queste informazioni ad aver evidenziato il quarto nome tra i produttori mondiali di smartphone. Si tratta di Transsion, un nome inaspettato per molti. In Italia questa azienda non è particolarmente popolare, soprattutto in relazione ad altri brand che appaiono in classifica, come ad esempio OPPO che occupa la quinta posizione.

Eppure, i dati non lasciano spazio a dubbi di alcun tipo. Transsion ha ottenuto il 9,9% di market share con 28,5 milioni di unità vendute nel Q1 2024. Come è possibile che si siano registrati questi dati? Transsion controlla diversi brand, ovvero Infinix, Tecno e Ital. Anche se non si tratta di marchi che godono di una notorietà al pare degli altri produttori, sono nomi conosciuti anche qui,

Inoltre, nei mercati emergenti, questi brand stanno dominando la scena, motivo per cui Transsion sta riscontrando un certo successo nel mercato degli smartphone. Il produttore, con sede a Shenzhen, sta riuscendo a ritagliarsi una grande fetta di mercato negli ultimi anni soprattutto in Sud America e in Africa. Considerando i dati emersi fino ad ora si potrebbe ipotizzare un’espansione anche in Europa nel futuro prossimo, soprattutto se l’azienda decidesse di puntare su modelli focalizzati proprio per questo mercato.

Nel frattempo, sappiamo che oltre i primi cinque produttori citati, anche Motorola sta mostrando grandi ambizioni per il futuro lavorando con impegno per guadagnare il suo spazio nel mercato degli smartphone.