Motorola è un brand molto apprezzato, attualmente appartenente a Lenovo, che ha fatto la storia del mercato dell’elettronica, producendo diversi dispositivi che hanno avuto estremo successo nei decenni scorsi.

Sin dal 2014, anno dell’acquisizione del brand da parte dell’azienda cinese, Motorola ha lanciato sul mercato una serie di dispositivi molto interessanti, tra i quali il Moto G54 5G.

Negli ultimi tempi, il brand sta lavorando a una serie di uscite, tra cui il Moto G64 5G e il Motorola Edge 50 Pro. Tuttavia, tra le nuove uscite non ci sono solo smartphone ma anche altri dispositivi elettronici.

Tra questi troviamo anche le Moto Buds, dei comodi auricolari wireless pensati per ascoltare la musica in ottima qualità e in comodità. Non si tratta del primo modello di auricolari sviluppato da Motorola, ma al momento potrebbero essere le migliori.

Moto Buds: tutti i dettagli sui nuovi auricolari di Motorola

I nuovi auricolari verranno lanciati in due diverse versioni, Moto Buds modello base e Moto Buds Plus, che presenteranno delle caratteristiche differenti.

Innanzitutto i modelli saranno presentati in colorazioni completamente differenti. Infatti abbiamo i colori blu, verde, azzurro e rosso per le prime e solo due colorazioni, il beige (con dettagli in argento) e il nero per la versione Plus.

Inoltre il modello base dovrebbe presentare una superficie lucida al tatto, mentre la seconda variante opaca.

Le differenze non sono solo estetiche ma riguarderanno anche le caratteristiche specifiche, con la presenza del suono Bose per le Moto Buds Plus e probabilmente anche con l’aggiunta di ANC, la cancellazione attiva del rumore.

Attualmente non si conoscono altri dettagli sui nuovi auricolari Motorola, quindi bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per venire a conoscenza di caratteristiche tecniche più specifiche, data di uscita e prezzi per i vari mercati.

Rimanete aggiornati poiché forniremo tutte le informazioni riguardanti questo nuovo prodotto e non solo.