Microsoft continua a lavorare per rinnovare il suo sistema operativo Windows 11. Mentre il colosso di Redmond concentra le sue attenzioni sui cambiamenti previsti per il menù Start, sono tante le domande che si pongono gli utenti in vista del passaggio definitivo da Windows 10 al suo successore. In particolare, uno dei dubbi più comuni riguarda la licenza dell’ultimo sistema operativo di Microsoft.

Quando scade la licenza di Windows 11?

Windows 11 è attualmente preinstallato su tutti i PC in commercio e i possessori di un “vecchio” computer, quando quest’ultimi sono compatibili, stanno ricevendo degli avvisi che li invita ad installare il nuovo aggiornamento.

Considerando questo processo di cambiamento e rinnovamento, molti utenti si stanno ponendo domande sulla durata della licenza di Windows 11. Non esiste una risposta unica e questa domanda e il responso può cambiare a seconda del computer che si possiede.

Ad esempio, nel caso dei computer che hanno già preinstallato l’ultima versione disponibile del sistema operativo di Microsoft, non è prevista alcuna scadenza. Con questi dispositivi, dunque, la licenza di Windows 11 è a vita. Stesso discorso vale per tutti gli utenti che hanno acquistato la versione ufficiale del sistema operativo tramite l’uso di key sui vari siti. I clienti che hanno deciso di procedere in tal senso non dovranno preoccuparsi di rinnovare la licenza, né saranno colpiti da addebiti futuri. In ogni caso, è consigliabile chiedere maggiori informazioni al venditore che si è selezionato prima di procedere con l’acquisto dell’ultima versione di Windows.

Se invece si utilizza una versione aziendale del sistema operativo, è molto probabile che la scadenza sia fissata a 180 giorni. Per esserne sicuri e avere maggiori delucidazioni sulla durata effettiva, Microsoft consiglia di contattare il responsabile IT dell’azienda per ottenere tutte le risposte utili ai propri dubbi. In generale, per tutte le versioni server di Windows 11 è previsto un periodo di validità fisso a 180 giorni.