Il nuovo trailer di Deadpool e Wolverine è finalmente online e non delude assolutamente le aspettative. I film che vedono come protagonista il Mercenario Chiacchierone sono sempre caratterizzati da una forte dose di ironia e anche questa pellicola non sarà da meno.

Sebbene il trailer non vada a mostrare troppo della trama del film, lascia intravedere alcune sequenze d’azione estremamente interessanti. Le strade di Deadpool e Wolverine si incroceranno e, agli inizi, Logan (Hugh Jackman) non sarà molto d’accordo nell’aiutare Wade (Ryan Reynolds) nella sua missione.

Tuttavia, alla fine, i due creeranno una delle coppie più iconiche dell’universo Marvel che finalmente debutta all’interno del Marvel Cinematic Universe. Possiamo aspettarci un film estremamente irriverente, come i due precedenti capitolo ci hanno abituati.

Deadpool e Wolverine stanno per arrivare sul grande schermo, il trailer svela la data di rilascio e mostra i due protagonisti in azione

Se nel primo teaser c’era il sentore di un film destinato ad un pubblico adulto, il trailer conferma quanto previsto. Le scene di azione saranno divertenti ma crude, così come le battute che vanno ben oltre il politicamente corretto.

Le parolacce si sprecheranno in Deadpool e Wolverine così come le battute ambigue. Nulla di nuovo per chi conosce la saga cinematografica dedicata al personaggio, ma certamente una situazione inedita per il Marvel Cinematic Universe che è sempre stato molto family friendly.

Il trailer permette di scoprire la data di lancio della pellicola negli Stati Uniti che è fissata per il 26 luglio. Nelle sale italiane, il debutto della pellicola è fissato per il 24 luglio, con un paio di giorni di anticipo sul resto del mondo.

La pellicola è diretta da Shawn Levy, già regista dei capitolo della saga di Una notte al Museo, Real Steel e Free Guy. Proprio in Real Steel e Free Guy ha già collaborato rispettivamente con Hugh Jackman e Ryan Reynolds. Non resta che attendere ancora qualche mese per questo nuovo ed irriverente film della Fase 5 del MCU.