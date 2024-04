Motorola Edge 40 rappresenta a tutti gli effetti la vecchia generazione di una delle serie più amate dagli utenti di tutto il mondo, proprio per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, e la capacità di mettere a disposizione prestazioni di qualità superiori al normale. Il prodotto integra prima di tutto un display curvo OLED da 6,55 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione FullHD+ con refresh rate a 144Hz, e sistema operativo Android 14.

Ciò che contraddistingue i prodotti Motorola da tutti gli altri, è proprio la loro capacità di non personalizzare in alcun modo, o comunque in modo leggerissimo, l’interfaccia utente, fornendo così al consumatore finale una vera e propria esperienza Android Stock. Il prodotto presenta certificazione IP68, per la resistenza contro schizzi d’acqua e polvere, ed oltretutto ha connettività 5G, per avere sempre a disposizione la massima velocità di connessione possibile.

Motorola Edge 40: l’offerta migliore scontata di 210 euro

Il prezzo di vendita di questo prodotto rappresenta a conti fatti il suo estremo punto di forza, essendo commercializzato a soli 338 euro, contro un listino di 599 euro, che allo stesso tempo è stato ridotto del 44%, applicando appunto la promozione di cui sopra. L’acquisto è effettuabile direttamente su Amazon, con spedizione in tempi brevissimi, direttamente al seguente link.

Il comparto fotografico è composto da 2 sensori differenti, di cui il principale è da 50 megapixel con apertura F1.4, e dove si trova anche un secondario da 13 megapixel, che a tutti gli effetti permetta comunque di godere di una maggiore versatilità nell’utilizzo dello smartphone stesso. Il display è leggermente curvo sui bordi, per questo motivo potrebbe non piacere a tutti gli utenti, ma riesce ugualmente a garantire la massima presa possibile, senza ridurne l’ergonomia.