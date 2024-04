Negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre più le colonnine di ricarica per smartphone. Questi strumenti, spesso disponibili nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, alle fermate della metro, ed anche in negozi e centri commerciali, possono rivelarsi molto utili per tutti gli utenti che si ritrovano con il proprio cellulare scarico mentre sono in strada. La loro comodità però nasconde un risvolto negativo che è importante non sottovalutare per la sicurezza del proprio smartphone.

La tecnologia che sostiene il funzionamento delle colonnine pubbliche nasconde infatti un pericolo non trascurabile. L’allarme è stato lanciato in Colorado, dall’FBI di Denver. Ma quali sono i rischi che potrebbero celare queste colonnine di ricarica?

Pericolo per le colonnine di ricarica smartphone

L’FBI nel suo avviso pubblico mette in guardia gli utenti invitandoli a non usare le colonnine per i loro smartphone. Secondo quando riportato i sistemi di ricarica sono a rischio di juice jacking. Si tratta di una pratica utilizzata dagli hacker per poter installare software di monitoraggio e malware sugli smartphone degli ignari utenti. I software in questione sono molto pericolosi poiché permettono ai cybercriminali di attuare veri e propri attacchi informatici.

Anche il Dipartimento di sicurezza interna degli Stati Uniti ha messo in guardia i cittadini sui rischi che si celano dietro l’uso delle colonnine pubbliche di ricarica per smartphone. Gli hacker riescono ad installare software malevoli all’interno delle colonnine. In questo modo, quando gli utenti usano questi sistemi per ricaricare i propri cellulari, inconsapevolmente forniscono ai criminali un accesso diretto alle proprie informazioni personali. Attraverso il collegamento USB i cybercriminali accedono alla memoria dello smartphone e scaricare dati sensibili come password e numero di carta di credito.

Per riuscire a contrastare questo fenomeno particolarmente pericoloso, l’FBI sconsiglia l’uso delle colonnine pubbliche per ricaricare il proprio smartphone. È preferibile utilizzare sempre connessioni sicure ed installare software antispyware e antivirus che siano sempre aggiornati così da ottenere una prima protezione contro i tentativi di juice jacking. Se il vostro smartphone si scarica in un luogo pubblico è meglio affidarsi ad una power bank o un adattatore per auto, sistemi di ricarica decisamente più sicuri.