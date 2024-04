DS, brand automobilistico appartenente al Gruppo Stellantis, a breve potrebbe salutare il modello più piccolo della sua gamma. Piuttosto che continuare con il design da SUV, compatto e da città, l’azienda preferisce riabbracciare il segmento B per abbracciare in futuro anche una versione racing. Si tratta di DS 3 la nuova proposta entry level del produttore francese. Il modello originario era un’utilitaria di dimensioni medie, perfetta per un uso in città.

DS guarda al passato per migliorare il modello presente

Un primo cambiamento radicale si è verificato con il restyling del 2018. Con la crescita del veicolo il suo aspetto si è raffinato diventando un’auto di alto livello. In questo modo però ha perso il suo aspetto da utilitaria. Questi cambiamenti hanno portato però ad un vero e proprio flop delle vendite. Una simile debacle ha allarmato parecchio DS che ha deciso di optare per un dietrofront.

Secondo quanto emerso, la situazione dovrebbe radicalmente cambiare per il 2026. Il nuovo veicolo si differenzierà per le sue dimensioni. Si torna, infatti, al segmento B, seguendo la strada percorsa da altri brand dell’universo automobilistico mondiale. La nuova DS, inoltre, dovrebbe basarsi sulla piattaforma Stellantis STLA Small e disponibile solo nella versione Full Electric.

Nonostante queste prime indiscrezioni, non si conosce altro riguardo questo nuovo modello DS. Il direttore del design del marchio, Thierry Metroz, ha pubblicato sui suoi profili social un post decisamente criptico. Si tratta di una foto di un veicolo simile al precedente modello DS 3. Insieme alla foto Metroz ha pubblicato anche una domanda, infatti, chiede ai suoi utenti se vorrebbero possedere quel tipo di veicolo. Il tutto accompagnato con l’hashtag “Ritorno alle origini”. A completare questo nuovo scenario, le voci che circolano online ipotizzano anche la diffusione di una versione racing del modello. Si tratterà del rivale perfetto per la Lancia Ypsilon HF e della Fiat 600e Abarth? Solo il tempo potrà concretamente rispondere a questa domanda.