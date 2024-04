Android, le app a pagamento oggi GRATIS sono 10: ecco la lista

Sono numerose le volte in cui arrivano grandi offerte all’interno del Play Store di Google ma questa volta il market si è superato. In alcuni casi infatti è stato possibile trovare dei contenuti che improvvisamente sono comparsi in promozione, abbandonando il loro vecchio prezzo. Oggi per gli utenti Android è la volta di tante applicazioni e tanti giochi che improvvisamente diventano gratis pur essendo a pagamento, e quindi che in genere hanno un prezzo di vendita.

In questo momento direttamente sul Play Store ce ne sono tanti di titoli così ma alcuni di questi sono diventati gratuiti. Chiunque voglia scaricarli, può scoprirli direttamente nel market o tramite la nostra lista, all’interno della quale ne abbiamo selezionati alcuni di gran livello. Ovviamente queste offerte non durano per sempre e vengono lanciate momentaneamente, proprio con lo scopo di interessare il pubblico e fargli fare un affare. A partire da domani o dalle prossime ore.

Il nostro consiglio è quindi quello di fare quanto prima possibile, proprio per evitare di restare a mani vuote.

Play Store di Google, gli utenti Android hanno una grande opportunità solo per oggi

Dando un’occhiata alla lista in basso magari qualcuno troverà quell’applicazione o quel gioco che stava monitorando da diversi mesi. Finalmente diversi di questi contenuti sono diventati gratis, come i pacchetti icone o qualche gioco molto interessante. Come si può notare dall’elenco che vedete qui, alcuni di questi sono stati appositamente aggiunti, siccome molti utenti li stavano seguendo e molti altri li avevano già scaricati pagandoli in passato.

Per poter procedere al download, bisogna solamente scegliere il titolo e cliccarci sopra. Dopo questa procedura, si finirà direttamente sul Play Store dove ogni utente Android potrà continuare effettuando il download ufficiale. Ecco l’elenco al completo: