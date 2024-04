MediaTek Dimensity 6300: il SoC per gli smartphone alta gamma

La MediaTek ha progettato il Dimensity 6300, il suo ultimo processore ideato per donare maggiori prestazioni ed un’efficienza migliorata ai dispositivi su cui verrà applicato. Esso si pone direttamente tra i chip Dimensity 9300 e 8300 e va a sostituire il Dimensity 6100+, avendone la stessa architettura ma presentando al contempo dei miglioramenti importanti.

Il Dimensity 6300 è costruito su un processo produttivo a 6nm e presenta due Cortex-A76 overcloccati che aggiungono una velocità fino a 2,4 GHz, con un leggero aumento in confronto ai 2,2 GHz del modello precedente. Oltre a questo vi è il Cortex-A55 dalla velocità di 2GHz. La MediaTek ha equipaggiato il processore con la GPU Mali-G57 MC2, mentre a livello di RAM troviamo la LPDDR4x e per le memorie di archiviazione la società ha confermato l’UFS 2.2.

La MediaTek colpisce ancora

Il Dimensity 6300 riesce a supportare una risoluzione che può arrivare fino a 1080 x 2520 pixel, con un refresh rate massimo di 120Hz, in modo da poter garantire all’utente una visione ricca di dettagli ricca di dettagli. Per quanto riguarda le fotocamere, può gestire dispositivi fino a 108MP, cosicché la macchina possa scattare immagini nitide e di alta qualità. Passando alla connettività, il processore MediaTek a supporto sia il Wi-Fi 5 dual-band che il Bluetooth 5.2.

Il modem 5G integrato, basato sullo standard 3GPP Release 16, regala migliori prestazioni in termini di connettività. MediaTek ha aggiunto nel sistema anche la sua tecnologia UltraSave 3.0+ ideata per il risparmio energetico ottimizzato, unita al MediaTek HyperEngine 3.0 Lite Gaming Technology per migliorare anche le prestazioni durante il gaming più estremo.

Per la società, l’utilizzo del Dimensity 6300 dovrebbe garantire l’aumento delle prestazioni almeno del 10%, confrontandole con la versione precedente del SoC, grazie alle migliorie apportate alla CPU. I titoli di gioco saranno più veloci del 10% e la GPU a superare il 50% delle prestazioni della concorrenza. Il processore sarà già presente sul Realme C65 5G, disponibile fra qualche giorno. La MediaTek ha dunque progettato un chip efficiente, che riesce ad essere in contemporanea anche economico.