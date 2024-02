A meno di due settimane dalla presentazione ufficiale della Nuova Lancia Ypsilon, il produttore italiano ha annunciato l’apertura della campagna “1 su 1906“. Attraverso questa interessante iniziativa, particolarmente unica, gli utenti avranno l’opportunità di prenotare una delle 1906 vetture Ypsilon che fanno parte dell’Edizione Limitata Cassina.

La campagna, come suggerito dal nome stesso, si basa su un numero simbolico per l’intera azienda, il 1906, un chiaro omaggio all’anno di nascita del marchio Lancia.

Prenotazioni attive per la nuova Lancia Ypsilon

Per poter aderire alla campagna, gli utenti interessati dovranno recarsi sul sito web ufficiale del marchio, dove sarà possibile “registrarsi“. Successivamente, gli utenti in questione avranno la possibilità di essere contattati da un esperto Lancia, il quale fornirà maggiori dettagli sulle caratteristiche della vettura. A questo punto, se l’utente contattato desidererà procedere con l’acquisto, l’esperto incaricato avvierà la procedura di prenotazione. Dunque, l’adesione alla campagna non implica alcun tipo di impegno vincolante né richiede il versamento di alcun deposito.

L’Edizione Limitata Cassina rappresenta un connubio unico tra due eccellenze italiane: la Nuova Lancia Ypsilon e Cassina, rinomato marchio nel settore dell’arredamento di alta gamma. La vettura presenta un design distintivo, caratterizzato da una elegante colorazione Blu Zaffiro. Nonostante questi interessanti dettagli per gli esterni, è negli interni che si manifesta in modo più evidente la collaborazione tra i due marchi, in particolare per la presenza di un innovativo tavolino multifunzionale, una vera novità nel settore automobilistico.

Dal punto di vista tecnico invece, i modelli dell’Edizione Limitata Cassina non introducono particolari modifiche significative. Nonostante non siano ancora stati rivelati tutti i dettagli completi sulle caratteristiche dei nuovi modelli, è comunque già noto che la nuova Lancia Ypsilon sarà dotata di un’autonomia di oltre 400 km e sarà integrata con un sofisticato sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation).

Dunque, la campagna “1 su 1906” rappresenta un’opportunità davvero emozionante, oltre che vantaggiosa, per tutti gli appassionati di automobili e soprattutto di quelli appartenenti alla famiglia Lancia. Con questa iniziativa, gli interessati avranno la possibilità di garantirsi un esemplare unico dell’Edizione Limitata Cassina, celebrando l’heritage del marchio Lancia e la collaborazione con Cassina, un’eccellenza nel design italiano.