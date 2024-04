Iliad REGALA il 5G gratis con la nuova promo da 180 GIGA

Un gestore famosissimo come Iliad non può esimersi dall’entrare in questa nuova battaglia tra provider. Le grandi aziende stanno mostrando sempre di più i denti, con promozioni mobili che hanno suscitato l’interesse di moltissimi clienti. Proprio per rimettere tutti d’accordo, il provider principe del momento sta riorganizzando le sue idee ma nel frattempo ha lanciato un’offerta già vista in passato.

Sul sito ufficiale di Iliad è di nuovo disponibile quella famosa Giga 180, soluzione mobile piena di contenuti che costa anche molto poco. Oltre a tutto ciò, la promo offre anche un’altra possibilità, quella di beneficiare della promo sulla fibra ottica. Ovviamente il prezzo è sempre vantaggioso, ma lo è ancora di più il regalo che la promozione mobile concede.

Iliad ha portato ai suoi utenti di nuovo la Giga 180 con il 5G gratis

Il mese scorso è stato prolifico per Iliad a dir poco, siccome due offerte piene di giga erano disponibili sul suo sito ufficiale. Ad oggi quelle due offerte non ci sono più ma ce n’è un’altra che sta riscuotendo lo stesso un gran successo e si chiama Giga 180. Per una somma inferiore a 10 € al mese riesce a garantire una quantità di contenuti impressionante e anche l’utilizzo del massimo standard di rete mobile.

All’interno della Giga 180 infatti gli utenti possono trovare minuti, SMS e tanti giga in 5G. Per quanto riguarda i giga, ce ne sono 180 proprio con il 5G gratuito, che non si paga né all’inizio né in corso d’opera. Chiaramente non possono mancare minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori, così come non può mancare la convenienza: l’offerta di Iliad costa solo 9,99 € al mese per sempre.

Ricordiamo che il prezzo di attivazione equivale alla stessa cifra ovvero 9,99 € ma da pagare solo la prima volta. Non vi resta altro che andare sul sito ufficiale o presso gli Iliad Point.