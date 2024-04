Ogni giorno tutti noi usiamo WhatsApp. Comunicare e scambiare informazioni ora passa per l’app più usata al mondo. La piattaforma di Meta è fondamentale nella quotidianità degli utenti. Per questo quando si cambia smartphone, uno dei primi passaggi effettuati è proprio il trasferimento dell’app da un dispositivo all’altro.

In particolare, vediamo come è possibile trasferire WhatsApp da iPhone a Samsung o viceversa. Una procedura impraticabile per tanto tempo che ha portato tanti utenti a non cambiare il proprio universo di riferimento quando si parla di smartphone.

Trasferire WhtasApp da un dispositivo ad un altro

La prima cosa da fare per procedere con il passaggio è scaricare il software UltFone WhatsApp Transfer. Questo strumento permette di spostare le chat di WhatsApp ed anche l’estrazione di tutti i dati relativi all’app di proprietà di Meta.

Il software consente anche di eseguire il backup delle conversazioni, dei contenuti multimediali e di tutti i contatti. Elementi di fondamentale importanza per tutti gli utenti che devono cambiare il proprio smartphone e hanno deciso di passare da un iPhone dell’universo Apple ad uno degli smartphone Samsung.

Per poter procedere sarà necessario collegare il vecchio e il nuovo smartphone ad un computer. Apparirà una finestra dove bisognerà cliccare sulla voce “Trasferire i dati WhatsApp”. Ora si dovrà selezionare lo smartphone dal quale partirà la procedura e quello su cui verranno caricati tutti i dati presenti nell’app di messaggistica.

Una volta cliccato sulla voce “Trasferire” bisognerà seguire la procedura guidata, molto veloce e semplice. Infine, bisognerà cliccare, nell’apposita pagina, i dati che si ha intenzione di trasferire. Gli utenti possono selezionare quali chat trasferire, così come gli altri dati presenti su WhatsApp. Gli utenti possono scegliere anche solo una parte del materiale, non sono costretti a trasferire l’intero pacchetto. Dopo aver suddetti passaggi basta cliccare su “Continua” per terminare il passaggio in pochi minuti.