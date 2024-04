Vodafone: fino a 200 GB al mese con le SILVER, ecco per chi

Come era possibile prevedere già qualche tempo fa, il periodo primaverile sarebbe stato quello della fioritura non solo dei ciliegi in Giappone, ma anche delle offerte nuove di Vodafone.

Ogni gestore in realtà sta dando luogo ad una nuova campagna promozionale ma il provider colorato di rosso sembra aver fatto qualcosa di più rispetto agli altri. Le Silver sono tornate e con prezzi unici, peraltro anche con un regalo da prendere gratis.

Vodafone, le Silver sono sempre le migliori: ecco cosa offrono a partire da 7,99 €

La Silver 100 è quella che ogni mese costa solo 7,99 € ma a partire dal secondo in poi, in quanto il primo mese Vodafone lo regala a soli 5 €. All’interno di questa straordinaria offerta mobile, ecco minuti senza limiti per telefonare ogni numero mobile e fisso, SMS illimitati verso qualsiasi numerazione e infine 100 giga per la rete 4G ogni mese.

A seguire ecco la Silver 150, un’opzione unica nel suo genere che per il primo mese costa come la prima, ovvero solo 5 €. Anche qui ci sono minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti ma una quantità di 150 giga in 4G. Se vi state chiedendo quale sarà il prezzo a partire dal secondo mese in poi, la risposta è 9,99 € mensili.

Dopo aver visto quanto siano interessanti i contenuti delle due offerte Silver, c’è da constatare anche un’altra cosa: c’è un regalo. Vodafone durante la sua campagna promozionale ha deciso di regalare ai suoi nuovi clienti dei giga in più. Più in particolare ne potranno avere 50, basterà solo sottoscrivere un servizio per la ricarica automatica del credito. Questo si chiama SmartPay ed è gratuito, oltre che comodissimo per evitare di andare a fare la ricarica ogni mese.

Ricordiamo anche che ovviamente le offerte di Vodafone non possono essere scelte da chiunque, ma solo dai tanti utenti che provengono da Iliad e dai gestori virtuali.