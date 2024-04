L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile propone delle offerte mobile estremamente convenienti. Tuttavia, è capito che alcuni suoi clienti abbiano deciso di cambiare operatore telefonico. Proprio per questi suoi ex clienti, un particolare, l’operatore in questione ha pensato bene di proporre un ritorno con l’attivazione di un’offerta di rete mobile con una elevata quantità di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile tenta i suoi ex clienti con un’offerta pazzesca con 200 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di lasciare senza parole alcuni suoi ex clienti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di proporre s questi suoi ex clienti l’attivazione dell’offerta mobile denominata Kena 5,99 200 GB Per Te. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G.

Oltre a questo, con la nuova offerta mobile gli utenti avranno inoltre accesso anche a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è di soli 5,99 euro al mese. Gli ex clienti che decideranno di tornare con l’operatore potranno inoltre usufruire della promo di Kena. In particolare, scegliendo il metodo di pagamento Ricarica Automatica, gli ex clienti potranno ricevere 50 GB di traffico dati ogni mesi senza costi aggiuntivi.

Come spesso accade, l’operatore virtuale ha avviato una apposita campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità. Ecco qui di seguito uno dei messaggi inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Imperdibile! Torna in KENA a soli 5,99E al mese con 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozi). Offerta valida fino al 30/04/2024”.

Per attivare questa offerta, gli ex clienti potranno seguire le istruzioni presenti nel link, oppure potranno recarsi direttamente presso uno dei negozi autorizzati Kena.