La sicurezza dei nostri smartphone è un elemento fondamentale. Questi dispositivi ormai contengono tutta la nostra vita e un’intrusione hacker potrebbe mettere in pericolo non solo tutti i dati personali e sensibili che contengono, ma anche conti corrente e app finanziarie. A tal proposito, ci sono alcune app pericolose che possono minare la sicurezza degli smartphone senza che gli utenti possano rendersene conto.

Alcuni ricercatori di ESET hanno scovato una lista di applicazioni per Android potenzialmente dannose e malevole. Vediamo di quali app si tratta.

Le app Android da disinstallare subito

Si tratta di una campagna nota con il nome di “eXotic Visit” ed è caratterizzata dalla presenza del malware XploitSpy. Quest’ultimo è molto potente perché in grado di spiare in modo profondo gli smartphone degli utenti malcapitati. Suddetto malware può spiare i file presenti sugli smartphone e inviando SMS può attivare potenziali servizi di abbonamento.

Installando le app malevole permette allo spyware in questione di leggere la lista delle chiamate, i contatti e i messaggi degli utenti. Inoltre, è in grado di rivelare le app installate, la posizione dello smartphone, registrare audio, scattare foto ed intercettare le notifiche inviate dalle app di messaggistica.

Nel dettaglio le applicazioni in questione sono: SIM Info, Telco DB, Signal Lite, Tele Chat, SnapMe, Defcom, Expense Tracker, WeTalk, Track Budget, Wicker Messenger, Alpha Chat, Specialist Hospital. TalkU, Zaangi Chat, Dink Messenger e ChitChat.

Se scovate una di questa app sul vostro smartphone bisogna procedere immediatamente disinstallandole. Per evitare situazioni di percolo, inoltre, è consigliabile affidarsi solo ad app affidabili provenienti da sviluppatori verificati. Anche se ci sono casi in cui alcuni malware riescono ad aggirare il sistema di sicurezza Google Play Protect System. Per questo motivo bisogna sempre prestare attenzione a cosa si scarica e osservare tutti i possibili segnali che potrebbero indicare la presenza di applicazioni dannose. Ad esempio se il nostro smartphone diventa improvvisamente più lento o se la batteria si scarica molto più facilmente.