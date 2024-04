Vodafone AUMENTA i prezzi di alcune offerte e fa ARRABBIARE gli utenti

Quando si parla di Vodafone, si pensa di diritto alla grande garanzia in termini di qualità di rete e stabilità. Il famoso gestore anglosassone è stato in grado di affermarsi in Italia nel corso degli anni, stabilendo un impero senza precedenti.

Molto spesso questa azienda viene definita come la migliore in assoluto sia sul piano mobile che sul piano fisso, ma anche quella più cara. Nel tentativo di stabilizzarsi ancora una volta abbassando i prezzi delle offerte mobili, è capitato qualcosa che nessuno avrebbe mai voluto constatare. A quanto pare infatti ci sono stati dei nuovi aumenti con Vodafone che ha scelto di modificare alcuni costi di attivazione per quanto concerne offerte mobili e fisse.

Esattamente dal 14 aprile infatti sono sopraggiunte delle rimodulazioni in tal senso, disponendo anche l’aumento di 1,99 € al mese per tutte le offerte di quei clienti privati che hanno una SIM dati abbonamento, in questo caso dal 15.

Vodafone aumenta i costi di attivazione, ecco per quali offerte

La scorsa domenica, ovvero il 14 aprile, Vodafone ha deciso di aumentare alcuni costi di attivazione per alcune offerte. Stiamo parlando più precisamente delle Red Pro, Red Max, Infinito Black, Infinito, Red Max Under 18 e Red Max Under 25. Queste passano ufficialmente dal vecchio costo di attivazione di 6,99 € a quello nuovo di 9,99 €, chiaramente una tantum.

Anche l’opzione tariffaria C’All Power, dedicata a chi chiama all’estero e più specificamente verso la Cina, arriva al costo di attivazione di 2 €. Prendendo invece in considerazione la versione “Max” si arriva addirittura a 3 €. Fortunatamente, almeno per il momento, restano invariati i costi che riguardano l’attivazione delle offerte Family+ e Family+ Netflix Edition.

Già durante gli scorsi giorni si parlò dell’aumento di un altro costo, ovvero quello del servizio Rete Sicura Mobile. In questo caso si passa a 2,49 € al mese. Purtroppo si tratta di aumenti dovuti all’andamento del mercato a cui Vodafone deve fare per forza riferimento.