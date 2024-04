Samsung Galaxy S24 Ultra può essere acquistato nel periodo corrente con un risparmio assolutamente non da poco, infatti gli utenti possono approfittare dello sconto di 150 euro previsto su Amazon, riuscendo a mettere le mani sul migliori smartphone in circolazione.

Il dispositivo viene commercializzato in tre varianti che differiscono più che altro dal quantitativo di giga di RAM e di memoria interna; per comodità oggi vi parliamo del modello che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, ma segnaliamo comunque essere valido lo stesso identico sconto anche sugli altri, più capienti con 12GB di RAM e 512GB/1TB di memoria interna (ovviamente sono anche più costosi).

Samsung Galaxy S24 Ultra: un vero e proprio errore di prezzo

Acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra non richiede più un esborso tanto elevato, infatti dovete sapere che oggi il suo listino sarebbe di 1469 euro, un prezzo talmente alto da risultare quasi inaccessibile per la maggior parte dei consumatori. Per cercare di rendere le note un pochino più liete, ecco arrivare lo sconto che l’utente stesso deve applicare direttamente nel carrello, stiamo parlando di un codice promozione GALAXY150, che porterà a godere di uno sconto di 150 euro sul suddetto listino. Il valore finale? la spesa da sostenere sarà quindi di 1319 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Moltissime sono le specifiche tecniche di alto livello per questo smartphone, partiamo prima di tutto dal bellissimo display AMOLED da 6,8 pollici, che presenta risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 120Hz. Senza dimenticarsi della presenza della S Pen integrata direttamente nella scocca, oppure di una fotocamera principale da 200 megapixel, che promette assolutamente faville. Su Amazon lo potete acquistare in quattro colorazioni differenti, tra cui troviamo la Titanium Gray, elencata nel nostro articolo.