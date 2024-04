A quanto pare qualcosa sembra essersi mosso all’interno di Sony, l’azienda giapponese infatti sembra essere pronta ad avviare tutte le pratiche per il rilascio di PlayStation 5 Pro, la consolle dovrebbe arrivare per la fine dell’anno e l’azienda vuole che sia tutto pronto, quest’ultima infatti sta avvisando tutti gli sviluppatori fornendo loro dei kit preparatori per riuscire a sviluppare i videogiochi in modo tale da sfruttare la potenza aumentata della GPU per poter godere dell’upscaling avanzato e della ray tracing in modo più costante.

Nel dettaglio tutti i videogiochi di prossima generazione che saranno sviluppati per la nuova console godranno del titolo di Trinity Enanched, Che garantirà che il videogioco sarà in grado di sfruttare appieno le migliorie presenti a livello hardware, ricordiamo infatti che PlayStation 5 Pro avrà una GPU che secondo le stime di Sony sarà il 45% più veloce rispetto a quella presente sull’attuale modello consentendo dunque un’elaborazione grafica molto più complessa e avanzata.

Prestazioni incrementate

Per quanto riguarda il lato CPU, quest’ultima sarà la stessa montata su PS5, ma come dichiara il giornalista Tom Warren: “opererà a 3,85 GHz (il 10% in più rispetto a PS5) in una nuova modalità ad alta frequenza specifica, mentre in modalità standard la console opererà a 3,5 Ghz. Gli sviluppatori potranno scegliere autonomamente la modalità e avranno accesso a 1,2 GB di memoria aggiuntiva, poiché Sony ha deciso di portare da 12,5 GB a 13,7 GB il quantitativo totale di memoria RAM accessibile dalle case di sviluppo oltre allo spazio che viene occupato in RAM dal software di sistema”.



Di conseguenza è facile intuire come Sony abbia puntato soprattutto a migliorare il motore grafico presente all’interno della sua consolle dal momento che la CPU riveste comunque un ruolo marginale nell’elaborazione dei titoli che vengono eseguiti, sicuramente al suo interno vedremo anche l’implementazione di numerose tecnologie legate all’intelligenza artificiale, tuttora poco presente anche nel modello attuale.