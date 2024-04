Apple MacBook Pro è il notebook per eccellenza, un prodotto che tutti vorrebbero avere a disposizione, ma che purtroppo in pochissimi riescono effettivamente ad acquistare per i più svariati motivi. Fortunatamente accorre in nostro aiuto Amazon, con la sua capacità di attivare sconti incredibili, ponendo i migliori dispositivi in circolazione al giusto prezzo.

Il modello in offerta prevede un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale, con 18GB di RAM unificata e 512GB di memoria interna su SSD. A muoverlo ecco arrivare un processore M3 Pro, con 11-core e GPU 14-core, capace di raggiungere prestazioni incredibili sia in ambito lavorativo che gaming, mantenendo sempre il classico aplomb ed eleganza che contraddistingue i modelli di casa Apple. Disponibile appunto in due colorazioni differenti, da un lato il Nero Siderale, molto più elegante e moderno, mentre dall’altro arriva il soli Argento, che ha caratterizzato i prodotti dell’azienda di Cupertino sin dal principio.

Apple MacBook Pro: offerta incredibile attiva oggi

Apple MacBook Pro, soprattutto per quanto riguarda la variante con chip M3 Pro, è il non plus-ultra, uno dei modelli di notebook più costosi tra quelli prodotti da Apple, per questo motivo il listino non poteva che essere elevato: pari a 2599 euro. Fortunatamente esiste uno sconto importante sul suo prezzo finale, che abbassa ulteriormente la spesa di 400 euro, fino ad arrivare ad un valore da investire pari a soli 2199 euro. Acquistatelo premendo qui.

In cima al dispositivo è presenta una camera con risoluzione a 1080p, che permette a tutti gli utenti di raggiungere una buonissima qualità nella registrazione video o nelle videoconferenze. La connettività è di alto livello, con tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC, una HDMI ed anche un jack per le cuffie.