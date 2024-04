Truffa TERRIBILE da gestire: il messaggio ha svuotato i conti

Purtroppo si parla ancora di una truffa, un inganno bello e buono che ha costretto gli utenti a denunciare alle forze dell’ordine. Un messaggio che finge di introdurre una conoscenza con una donna si rivela poi una vera trappola.

Con il messaggio che trovate qui sotto la situazione diventa molto complicata in poco tempo. Date un’occhiata al testo per capire di cosa si tratta.

La nuova truffa agisce con questo messaggio: fate molta attenzione

“Scrivo per invitarvi a conoscermi.

Mi chiamo Nellie, sono una donna che si assume tutti i rischi della vita, soprattutto quando se lo merita.

Quando si tratta dei miei sogni, non esiterò a farlo. Sono qui per prendermi una pausa dallo stress quotidiano della mia vita e della mia carriera.

Sono qui solo per sesso sporco. Niente di speciale. E ti suggerisco di darci il nostro primo appuntamento casuale.

Ecco il mio profilo di contatto Nellie_baby14, l’accesso è concesso dopo la registrazione.

Non vedo l’ora che arrivi questa splendida giornata.”

Dietro quello che sembra un semplice nickname da scoprire su un sito di incontri si nasconde invece un vero e proprio inferno. Incollato all’interno di quel nome c’era un link che ovviamente abbiamo provveduto a rimuovere, proprio per evitare che gli utenti potessero cascarci anche da questo articolo.

Da quel collegamento ipertestuale si finiva ad un form da compilare per una fantomatica iscrizione al sito, ma in realtà è da lì che partirebbe il calvario. L’utente, credendo di iscriversi, rilascia i suoi dati personali e all’occorrenza anche quelli della carta di credito, perdendoli inesorabilmente. Proprio per questo motivo bisogna stare attenti e rifarsi solo ai siti verificati.

È facile in questa situazione identificare il messaggio come truffaldino, in quanto le parole utilizzate sono chiaramente provenienti da una traduzione molto grossolana. Prestate dunque molta attenzione in modo da evitare di cascare in una truffa pericolosissima dalla quale potrebbero derivare diversi strascichi.