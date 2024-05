Android 15: novità nel controllo multimediale da smartwatch

Chi possiede un dispositivo con sistema operativo Android, probabilmente ora starà fremendo nell’attesa che venga rilasciato il tanto commentato aggiornamento. Tutti vogliono scoprire esattamente le nuove funzionalità che arricchiranno e miglioreranno il proprio device. Le aggiunte con Android 15 saranno parecchia, ma una di quelle più particolari riguarda forse il controllo dell’output multimediale direttamente dagli smartwatch.

Ad ora, coloro che posseggono dispositivi Wear OS possono già avere il controllo del proprio smartphone dal polso in modo diretto, ma mancano alcune funzioni che possono fare la differenza. Tra queste vi è, per ora, l’assenza di una funzionalità che dona la possibilità di scegliere il dispositivo di riproduzione audio senza dover prendere il proprio cellulare. Dalle informazioni condivise Mishaal Rahman con Android 15 la situazione cambierà e basterà anche in questo caso qualche tocco sullo smartwatch.

Android 15 e le migliorie per gli smartwatch Wear OS

Fino ad ora, nel momento in cui si attua l’associazione di uno smartphone Android ad uno smartwatch Wear OS bisogna prima configurare un’applicazione complementare sul cellulare per permettere ai due device di collegarsi. L’app permette all’utenza di entrare nelle impostazioni dello smartwatch e di configurarle una sola volta in modo da ricevere le notifiche, le chiamate, i messaggi e tutto ciò che il sistema consente. Tramite l’istallazione di Android 15, le app complementari potrebbero ottenere un’ulteriore autorizzazione chiamata che consentirebbe loro di accedere anche ad un elenco di dispositivi disponibili, come cuffie ed altoparlanti.

Questa nuova autorizzazione, in pratica, permetterebbe all’app complementare di scegliere quale device usare per lo streaming o la trasmissione di audio o video. Gli utenti potrebbero, per farvi comprendere meglio, avviare la riproduzione musicale sul proprio telefono e poi utilizzare lo smartwatch per cambiare il dispositivo di output. Non si sa ancora se questa funzionalità sarà disponibile per tutti gli smartwatch Wear OS o se sarà un’esclusiva dei Pixel Watch. Le possibili nuove funzionalità di Android 15 promettono dunque di migliorare l’uso dei due dispositivi associati. Ora dobbiamo solo attendere i dettagli per la release ufficiale.