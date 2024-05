La nuova offerta di Sky non si limita alla connettività internet e all’accesso a una vasta quantità di contenuti televisivi. Ma, la vera rivoluzione arriva con l’introduzione di SkyGlass. Un televisore innovativo progettato per offrire un’esperienza di visione senza precedenti. Disponibile in diverse dimensioni, da 43 pollici fino a 65 pollici, e dotato di tecnologia all’avanguardia, questo dispositivo garantisce un’immagine nitida e vibrante. Arricchita da colori vividi e dettagli incredibili.

Sky, le sorprese non finiscono qui

Abbinando l’acquisto di SkyGlass al servizio Sky, gli utenti possono usufruire di un abbonamento “Plus”, che include non solo SkyTV, ma anche Netflix. Tale combinazione regala un’esperienza di intrattenimento completa. Con accesso a una vasta selezione di film, serie TV, documentari e tanto altro ancora. Tutto disponibile direttamente sullo schermo di Glass. In più, grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere SkyWifi e SkyWifiPlus a soli 19,90 euro al mese per 18 mensilità, con la possibilità di aggiungere l’opzione “Ultra” per una navigazione ancora più avanzata.

Insomma un mercato sempre più competitivo, questo servizio riesce a distinguersi per la sua capacità di offrire soluzioni innovative e convenienti che soddisfano le esigenze degli utenti moderni. Sky si conferma come leader nel settore delle telecomunicazioni e dell’intrattenimento domestico. Con un’offerta che unisce connettività internet affidabile, tanti contenuti televisivi e la possibilità di accedere a una tecnologia davvero all’avanguardia.

La piattaforma è così riuscita a dimostrare ancora una volta la sua capacità di anticipare le esigenze dei consumatori e offrire soluzioni su misura per ogni tipo di individuo. Con l’introduzione di Sky Glass e l’offerta promozionale per SkyWifi e SkyTV, l’azienda si conferma come un punto di riferimento nel suo settore per tutta la famiglia. Con la promessa di continui investimenti in innovazione e tecnologia, Sky si prepara a guidare se stessa e i servizi che si propone di includere verso un futuro sempre più luminoso e ricco di possibilità.