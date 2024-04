La Lynk & Co ha ultimamente prodotto un’ auto elettrica che presenta delle caratteristiche veramente eccezionali; il nome di quest’ autovettura è E371 ed è una berlina molto capiente poiché ha una lunghezza di 5 metri, una larghezza di 2 e un passo di 3 metri. Con questo modello della Lynk & Co vuole posizionarsi in cima alla classifica di vendite superando la Zeekr 001 e la Xiaomi SU7.

Questa vettura presenta un design e uno stile unici poiché ha adottato dei metodi di progettazione che sono diversi da tutti gli altri modelli; questo perché le società sono in continua evoluzione in modo da creare delle autovetture sempre più tecnologiche e con nuove funzioni. L’ innovazione porta alla costruzione di auto specialmente elettriche per preservare l’ ambiente e anche il futuro del pianeta.

Lynk & Co, ecco le caratteristiche del nuovo modello

La nuova Lynk & Co E371 presenta dei fari anteriori tipici della casa produttrice, mentre quelli posteriori sono semplicemente una barra luminosa che si estende per tutta la larghezza dell’ auto. Questo tipo di design richiama la configurazione adottata dalla Lotus Emeya e dalla Porsche Taycan. Dal punto di vista dei dati tecnici quest’ auto presenta un’ autonomia di 656 Km e una potenza di 580 kW; il modello principale possiederà quattro motori sterzanti, uno per ruota. La Zeekr 001 FR ha sempre quattro motori con una potenza di 1247 cavalli che gli consentono di arrivare da 0 a 100 km/h in soli 2,07 secondi, quindi la E371 dovrà battere questo record per arrivare in cima alla classifica.

La presentazione di questa vettura avverrà il prossimo mese a Goteborg, in Svezia, invece il lancio ufficiale sarà a giugno. Il prezzo di vendita si aggira tra i 25 e i 40 mila euro a seconda del tipo di versione prodotta, la cosa incerta è se arriverà anche in Italia. Il mercato delle auto elettriche sta andando molto bene poiché a causa del cambiamento climatico bisogna scegliere delle auto meno inquinanti.