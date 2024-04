Il produttore tech Vivo ha da poco ampliato la sua gamma di smartphone di fascia media con un prodotto di cui abbiamo sentito parlare nel corso delle scorse settimane. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Vivo T3x e vanta la presenza di alcune caratteristiche tecniche notevoli, tra cui una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo e una grande batteria. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Il produttore tech Vivo annuncia il nuovo medio di gamma Vivo T3x

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo T3x, un dispositivo già ampiamente spoilerato nelle scorse settimane. Tra le sue caratteristiche, spicca innanzitutto il suo design. Sul fronte è infatti presente un bel display con delle cornici abbastanza ottimizzate.

Sulla parte posteriore troviamo poi un particolare modulo fotografico di forma circolare con i bordi dorati. Al suo interno trovano posto poi due fotocamere con un piccolo flash LED. Abbiamo in particolare un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. La backcover è poi disponibile con due nuove colorazioni, ovvero Crimson Bliss e Celestial Green.

Dal punto di vista prettamente tecnico, lo smartphone dispone di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.72 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 6 Gen 1 con diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza di una batteria esagerata con una capienza di 6000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 44W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo T3x sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 150 euro al cambio.