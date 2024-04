Durante il corso del 2023 è stato lanciato un nuovo dispositivo tanto atteso dagli utenti: il Pixel Tablet di Google.

Si tratta di un prodotto molto apprezzato dagli utenti con caratteristiche davvero innovative. Il tablet presenta infatti un display LCD da 11 pollici con risoluzione QHD+, un processore Google Tensor G2 e una batteria con potenza di 15W.

Il dispositivo è disponibile da 128 GB e da 256 GB e presenta anche un comparto fotografico di tutto rispetto, con la fotocamera esterna e quella interna da 8 Megapixel. Pixel Tablet è venduto insieme a una stazione di ancoraggio per la ricarica e presenta come sistema operativo Android 13, con possibilità di aggiornamento per 5 anni.

Indubbiamente è un ottimo prodotto, e l’azienda è già al lavoro per integrarlo con nuove incredibili funzioni che miglioreranno ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Pixel Tablet: Google è al lavoro su nuove funzioni

Tra le funzioni che potrebbero sbarcare a breve sul Pixel Tablet di Google, ce n’è una in particolare che riguarda l’assistente Google e potrebbe essere molto utile. Secondo le indiscrezioni pervenute grazie a 9to5Google, l’azienda avrebbe apportato delle modifiche alla funzione ‘Guarda e parla’ presente su alcuni dispositivi elettronici pensati per la casa.

Questa funzione permette di dare dei comandi all’assistente vocale, guardandolo tramite l’utilizzo della fotocamera. A quanto pare questa capacità sarà presto disponibile anche su Pixel Tablet ma con alcune modifiche. Infatti sui test è presente anche la funzione Look and sign, di cui non si conoscono ancora precisamente i dettagli dell’utilizzo ma si possono già fare delle ipotesi. Le supposizioni più accreditare sarebbe quelle secondo quali Look and sign sarebbe una funzione che permetterebbe agli utenti che non possono utilizzare la voce, di comunicare con l’assistente di Google tramite il linguaggio dei segni. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi per farci un’idea più chiara dell’utilizzo di questa nuova funzione di Google Pixel Tablet.